Ο Asap Rocky έβγαλε τη Ριάνα από το friend zone λόγω της μαμάς του. Γιατί η μαμά ήξερε

Η μητέρα του Asap Rocky είχε καταλάβει, πως εκείνος και η Ριάνα έπρεπε να γίνουν ζευγάρι - κι ας ήταν για χρόνια φίλοι.

Το ότι οι μαμάδες τα ξέρουν όλα - τουλάχιστον στις περισσότερες περιπτώσεις - και έχουν ένστικτο για τα παιδιά τους είναι δεδομένο. Το ότι μπορούν να καταλάβουν ποιος σύντροφος είναι ιδανικός για το παιδί τους και ποιος όχι, πριν καλά - καλά υπάρξη η σχέση - είναι σπάνιο, αλλά συμβαίνει. Τρανό παράδειγμα ο Asap Rocky και η Ριάνα, αφού η μητέρα του είχε καταλάβει πως εκείνος και το pop idol πρέπει να γίνουν ζευγάρι. Κι έγιναν και είχε δίκιο.

Ο γνωστός καλλιτέχνης αποκάλυψε σε συνέντευξή του, πως η μητέρα του, Ρενέ, ήταν εκείνη που τον παρότρυνε να ζητήσει από τη Ριάνα να βγουν ραντεβού, αφού μέχρι πρότινος ήταν φίλοι και συνεργάτες. «Η μητέρα μου συνήθιζε να λέει πράγματα όπως: “Ξέρω ότι σου αρέσει αυτό το κορίτσι με το οποίο είσαι τώρα, αλλά εγώ θέλω να είσαι με τη ΡιΡι”. Κι εγώ της απαντούσα: “Μαμά, γιατί το λες συνέχεια αυτό; Εκείνη ούτε που με βλέπει έτσι. Χαλάρωσε, μαμά. Είναι απλώς φίλη μου”», δήλωσε ο Asap Rocky σε podcast των New York Times.

Μετά από σχεδόν δέκα χρόνια συνεργασίας - και έπειτα φιλίας - η Ριάνα και ο Asap Rocky έγιναν ζευγάρι, με τη μητέρα του να επιβεβαιώνεται. Το 2010 ξεκίνησε η συνεργασία τους και έναν χρόνο μετά ένωσαν τις φωνές τους για το τραγούδι «Cockiness (Love It)». Ακολούθησε μια κοινή πορεία, με συνεργασίες, συμμετοχές σε video clip και συναυλίες μέχρι τη στιγμή που ο ράπερ αποφάσισε να πάρει στα σοβαρά τα λόγια της μητέρας του και ζητήσει σε ραντεβού τη Ριάνα.

«Οι μητέρες ξέρουν καλύτερα», σχολίασε χιουμοριστικά ο Asap Rocky, τονίζοντας πως η μητέρα του είχε ξεχωρίσει από την αρχή τη Ριάνα λόγω του χαρακτήρα της. Το 2019 έγιναν ζευγάρι και, πλέον, έξι χρόνια μετά, είναι γονείς τριών παιδιών. Όταν ήρθε το σωστό timing, όλα συνέβησαν. «Ήταν πάντα το κορίτσι μου, ξέρεις τι λέω; Είμαι ευγνώμων που μπήκε στη ζωή μου εκείνη τη στιγμή, γιατί πιστεύω ότι νωρίτερα δεν ήμουν έτοιμος για κάτι τέτοιο. Νομίζω πως ούτε κι εκείνη ήταν».

Getty Images @Axelle/Bauer-Griffin

Ακόμα, ο Asap Rocky αναφέρθηκε σε κάποια από τα δεκάδες κοινά στοιχεία που έχει με τη Ριάνα, λέγοντας: «Ήταν σαν να βρισκόμασταν στο ίδιο μήκος κύματος. Γεννηθήκαμε την ίδια χρονιά. Ο πατέρας μου είναι από τη χώρα της. Όταν επιστρέφω εκεί, βλέπω και τις δύο πλευρές της οικογένειάς μου. Υπάρχουν τόσες ομοιότητες που είναι σχεδόν αστείο. Το γελάμε πολύ».