5 ταξίδια ζωής για solo travellers

Μερικά από τα πιο συναρπαστικά ταξίδια που μπορείς να κάνεις μόνος σου σε όλο τον κόσμο

Το solo travelling δεν είναι απλά μια νέα τάση. Το να ταξιδεύεις μόνος είναι σίγουρα πρόκληση - σε πολλούς μπορεί να φαίνεται ακόμα και τρομακτικό. Είναι όμως και εμπειρία, ανανεωτική και απελευθερωτική. Η αίσθηση ελευθερίας, η ευελιξία, οι νέες γνωριμίες και η ευκαιρία να ανακαλύψεις τον εαυτό σου είναι μερικοί από τους λόγους που θα σε κάνουν να αποφασίσεις ένα τέτοιο ταξίδι. Όσο για τον προορισμό; Ακολουθούν μερικές ιδέες για να το τολμήσεις.

Ισλανδία

Με μοναδικής ομορφιάς τοπία - από παγετώνες μέχρι ηφαίστεια κι από καταρράκτες μέχρι γεωθερμικές πηγές - η Ισλανδία αποτελεί έναν πολύ ξεχωριστό ταξιδιωτικό προορισμό για solo travellers. Η πρωτεύουσα της Ισλανδίας, το Ρέικιαβικ, δίνει την αίσθηση μιας προσιτής πόλης και μπορεί να αποτελέσει τη βάση σας. Θα βγείτε σε ιδιαίτερα μπαρ και εστιατόρια, θα ψωνίσετε πρωτότυπα ρούχα Ισλανδών σχεδιαστών και θα δείτε μοναδικές εκθέσεις σύγχρονης τέχνης. Στα must οι εξορμήσεις στο ανοιχτό γεωθερμικό spa Blue Lagoon, στον επιβλητικό καταρράκτη Gullfoss και στο Εθνικό Πάρκο Thingvellir. Επίσης, η Ισλανδία είναι ένα από τα μέρη όπου μπορεί κανείς να παρατηρήσει (αν είναι τυχερός) το Βόρειο Σέλας, το πιο φαντασμαγορικό θέαμα της φύσης. Οι εντυπωσιακοί χρωματισμοί, που «χορεύουν» στο νυχτερινό ουρανό των πολικών περιοχών, είναι η καλύτερη αφορμή για ένα ταξίδι-εμπειρία ζωής. Οι μήνες με τις καλύτερες πιθανότητες εμφάνισης του φαινομένου είναι από τον Σεπτέμβριο έως τον Απρίλιο, ενώ μία από τις καλύτερες τοποθεσίες για να το παρατηρήσεις είναι η περιοχή Hofdabrekka στα νότια της χώρας, 2,5 ώρες οδήγησης από το Ρέικιαβικ.

