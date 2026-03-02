Παύλιανη: Απόδραση στο μαγευτικό χωριό της Φθιώτιδας

Η Παύλιανη, το κόσμημα της Φθιώτιδας, είναι ένας προορισμός για μικρούς και μεγάλους

Καταπράσινη και μαγευτική, η Παύλιανη είναι ο ιδανικός προορισμός για ένα Σαββατοκύριακο στη φύση. Βρίσκεται περίπου 2,5 ώρες από την Αθήνα και 3,5 από τη Θεσσαλονίκη και για πολλά χρόνια αποτελούσε κρυμμένο μυστικό στις πλαγιές της Οίτης. Πλέον, το γραφικό χωριό της Φθιώτιδας είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για ζευγάρια και οικογένειες όλες τις εποχές του χρόνου.

Μόλις φτάσετε θα χαλαρώσετε αμέσως, με τους ήχους της φύσης και του βουνού να συνοδεύουν τις βόλτες σας. Ο λόγος που φημίζεται το χωριό είναι το οργανωμένο πάρκο του, το οποίο αποτελεί από μόνο του προορισμό.

