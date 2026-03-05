6 λάθη που κάνoυμε για να γλιτώσουμε χρήματα στα ταξίδια και τελικά μας κοστίζουν περισσότερο

Οι ταξιδιωτικές συνήθειες που θεωρούμε ότι μας γλιτώνουν budget αλλά το αυξάνουν

Ένα ταξίδι σίγουρα κοστίζει, είτε είναι κοντινό είτε μακρινό. Όταν αποφασίζουμε να κλείσουμε εισιτήρια για έναν προορισμό έχουμε κατά νου ότι θα χρειαστεί να ξοδέψουμε συγκεκριμένο ποσό ανάλογα με το πόσες μέρες θα μείνουμε εκεί, το κόστος διαμονής, αλλά και τις αγορές και τις μετακινήσεις που θα κάνουμε. Ωστόσο, πάντα μπορεί να προκύψουν αναποδιές ή απρόοπτα έξοδα που θα μας κάνουν να ξοδέψουμε ακόμα περισσότερα.

Η προσπάθεια να εξοικονομήσουμε χρήματα από την αρχή μπορεί κάποιες φορές να καταλήξει να εκτροχιάσει το budget μας. Ιδού μερικά βασικά λάθη που ενώ φαίνονται αθώα, τελικά μας κοστίζουν πολύ περισσότερο από το αναμενόμενο.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Travelgo.gr