TRAVEL

Ελληνικός προορισμός στους 13 καλύτερους της Ευρώπης για την άνοιξη

JTeam

6 Μαρτίου 2026

Ελληνικός προορισμός στους 13 καλύτερους της Ευρώπης για την άνοιξη
Shutterstock
Λίστα με τους καλύτερους προορισμούς στην Ευρώπη για ανοιξιάτικα ταξίδια δημοσίευσε το Lonely Planet. Δείτε ποιο μέρος της Ελλάδας ξεχώρισε.

Ο ταξιδιωτικός οδηγός Lonely Planet έφτιαξε τη δική του λίστα με τα μέρη της Ευρώπης που είναι ιδανικά για ανοιξιάτικες αποδράσεις το 2026. Η λίστα περιλαμβάνει 13 συνολικά προορισμούς για όλα τα γούστα (από εξωτικά νησιά μέχρι γραφικές πόλεις και λίμνες), χωρισμένους ανά μήνα, λαμβάνοντας υπόψη τις καιρικές συνθήκες σε όλη την ήπειρο. Ανάμεσα στις καλύτερες προτάσεις για τον Μάρτιο βρίσκεται κι ένας ελληνικός προορισμός που συνδυάζει πολιτισμό, φύση, θάλασσα και καλό φαγητό.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Travelgo.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ
Φόρτωση BOLM...