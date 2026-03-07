Ευρωπαϊκές πόλεις ιδανικές για solo travellers γυναίκες

Ξεχωρίζουμε τις 6 ιδανικές πόλεις για γυναίκες που ταξιδεύουν μόνες. Ανάμεσά τους και μια ελληνική.

Τα solo ταξίδια γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλή και αρκετές γυναίκες που έχουν τη λαχτάρα να γνωρίσουν τον κόσμο ταξιδεύουν μόνες τους. Η ελευθερία, η αυτονομία και η ανακάλυψη νέων προορισμών δεν χρειάζονται πάντα παρέα, γι΄ αυτό αν θέλετε να ταξιδέψετε μόνες σας, υπάρχουν ιδανικές επιλογές για γυναίκες solo travellers. Παρουσιάζουμε έξι ευρωπαϊκές πόλεις για να ταξιδέψετε άνετα και άφοβα και να γνωρίσετε την κουλτούρα και τον πολιτισμό τους.

Θεσσαλονίκη

Δε θα μπορούσαμε να μη βάλουμε στη λίστα μια ελληνική πόλη, ιδανική για τις ταξιδιώτισσες. Η Θεσσαλονίκη συνδυάζει χαλαρή ατμόσφαιρα, φιλόξενους ανθρώπους και πλούσια ιστορία. Αποτελεί μια ωραία κοντινή επιλογή, ειδικά σε περίπτωση που δεν έχετε ταξιδέψει ξανά χωρίς παρέα. Προσφέρει περιπάτους στην παραλιακή, βόλτες σε ζωντανές γειτονιές του κέντρου και ιστορικές όπως η Άνω Πόλη, αλλά και εξαιρετικό φαγητό. Τα καφέ και τα εστιατόρια είναι γεμάτα ζωή, ενώ η έντονη πολιτιστική σκηνή με μουσεία και γκαλερί προσφέρει μοναδικές εμπειρίες.

