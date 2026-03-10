Λισαβόνα: Γιατί αξίζει να είναι ο επόμενος προορισμός σας

H πρωτεύουσα της Πορτογαλίας έχει ό,τι χρειάζεστε από μια εξόρμηση στην Ευρώπη: πολιτισμό, μοναδικά αξιοθέατα, ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική και καλό φαγητό. Φτιάξαμε έναν μικρό οδηγό με όλα όσα πρέπει να δείτε και να κάνετε σε ένα ταξίδι στη Λισαβόνα.

Απλωμένη σε επτά καταπράσινους λόφους, εκεί όπου ο ποταμός Τάγος συναντά τον Ατλαντικό, με τις ατμοσφαιρικές γειτονιές της, τα ρετρό τραμ που σκαρφαλώνουν στις ανηφόρες και τα ιστορικά μνημεία της, η πρωτεύουσα της Πορτογαλίας συνδυάζει με μοναδικό τρόπο το μεσογειακό ταμπεραμέντο, τη ρομαντική ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής και την κοσμοπολίτικη ζωντάνια σύγχρονης μεγαλούπολης. Η Λισαβόνα έχει τη δική της ιδιαίτερη προσωπικότητα και τον δικό της τρόπο να σε γοητεύσει.

Υπάρχουν εξαιρετικά μουσεία, υπέροχα παλάτια και Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO για να επισκεφθείτε, αλλά ό,τι κι αν επιλέξετε να κάνετε, αυτό που κλέβει την παράσταση είναι η ίδια η πόλη: οι εικόνες και οι μυρωδιές της, τα δρομάκια της Alfama με τις απλωμένες μπουγάδες, η θέα από τα miradouros, οι μελωδίες των fados, το βουητό του παραδοσιακού τραμ, τα εξωτικά πλακάκια azulejos, τα υπέροχα πορτογαλικά ταρτάκια pasteis de Belem. Η πόλη των μεγάλων θαλασσοπόρων αποτελεί μια ευχάριστη έκπληξη από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό της εξερεύνησης. Ακολουθούν οι εμπειρίες που δεν πρέπει να χάσετε στη Λισαβόνα.

