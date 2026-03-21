Στο Μεξικό πίνουν φρέντο εσπρέσσο χάρη στον Γιάννη Μόσχοβο - «Πίνουν δύο-τρίες καφέδες σε 15 λεπτά»

Από τον Πύργο Ηλείας στη χαοτική Πόλη του Μεξικού , ο Γιάννης έμαθε στους Μεξικανούς πως να πίνουν freddo espresso.

Όταν ταξίδεψε για πρώτη φορά στο Μεξικό, υπήρχε κάτι που τον τράβηξε σε αυτή τη χώρα. Ίσως η ατμόσφαιρα, οι ρυθμοί, τα χρώματα, οι άνθρωποι. Ίσως η κουλτούρα, ίσως κάτι απ' όλα. Ποτέ δεν πίστεψε ότι, τρία χρόνια μετά από εκείνες τις διακοπές, η ζωή θα τα έφερνε έτσι και από τη μικρή κοινωνία του Πύργου Ηλείας ο ίδιος θα κατέληγε να ξυπνά στο Μέξικο Σίτι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ήταν εκείνος που σύστησε στους Mεξικανούς το freddo espresso.

«Πίνουν δύο-τρία φρέντο σε 15 λεπτά»

«Πήρα την απόφαση να μετακομίσω εκεί, μετά τις διακοπές που έκανα στο Μεξικό το 2019. Από εκείνη την ημέρα, κάτι με έλκυε σε αυτή τη χώρα και ήταν κάτι που σκεφτόμουν διαρκώς. Το 2022, πήρα την απόφαση να χτίσω τη ζωή μου εκεί, χωρίς να έχω τίποτα, πάρα μόνο μερικούς φίλους», λέει στο Reader o Γιάννης Μόσχοβος. «Σίγουρα ήταν ζόρικο στην αρχή, όμως έτσι είναι η ζωή, κάθε αρχή και δύσκολη».

Ο ίδιος αποφάσισε να μπει στην αγορά του Μεξικού, ανοίγοντας το δικό του καφέ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αποφάσισε να συστήσει στους Mεξικανούς τον freddo espresso. «Η αγορά του Μεξικού είναι σε άλλο επίπεδο, η πόλη είναι τεράστια και οι ρυθμοί τρελοί. Όμως μπορώ να πω ότι μοιάζουμε αρκετά, αφού και εκείνοι είναι ένας λαός που του αρέσει να είναι έξω. Δεν έχει σημασία πόσα χρήματα βγάζουν, πάντα θα βρουν τρόπο να απολαύσουν τη μέρα τους», αναφέρει.

