Η Φάτιμα Μπος από το Μεξικό είναι η νέα Miss Universe - Η 25χρονη είναι εκείνη που είχε συγκρουστεί με στέλεχος του διαγωνισμού

Περίπου δύο εβδομάδες μετά την προσβλητική συμπεριφορά που δέχτηκε από τον παράγοντα του διαγωνισμού, η Φάτιμα Μπος κέρδισε τον τίτλο για το 2025.

Η 74η διοργάνωση του Miss Universe ολοκληρώθηκε φέτος στην Ταϊλάνδη με την ανάδειξη της Μεξικανής Φάτιμα Μπος ως νέας Μις Υφήλιος, σε μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Impact Challenger Hall της Μπανγκόκ. Με διαγωνιζόμενες από περισσότερες από 130 χώρες και με κεντρικό θέμα «The Power of Love», ο θεσμός προσπάθησε να αναδείξει τη δύναμη της γυναικείας παρουσίας και της ενότητας.

Ωστόσο, η φετινή διοργάνωση δεν χαρακτηρίστηκε μόνο από λάμψη και ομορφιά. Δύο εβδομάδες πριν από τον τελικό, μια σειρά γεγονότων - από το viral περιστατικό με υψηλόβαθμο στέλεχος καλλιστείων έως καταγγελίες για πιθανές αδιαφανείς διαδικασίες επιλογής - έφεραν τη διοργάνωση στο επίκεντρο συζητήσεων και αμφισβήτησης. Αυτό το κλίμα έκανε τη φετινή στέψη μία από τις πιο πολυσυζητημένες των τελευταίων ετών.

Η Φάτιμα Μπος εκπροσώπησε το Μεξικό και κατέκτησε τον τίτλο στα Miss Universe, λαμβάνοντας το στέμμα από την περσινή νικήτρια, Βικτόρια Κιέρ Τέιλβιγκ της Δανίας - τη νεότερη νικήτρια στην ιστορία του θεσμού και πρώτη από τη χώρα της που κέρδισε τον τίτλο. Η νέα Μις Υφήλιος θεωρήθηκε μία από τις δυνατές υποψήφιες της βραδιάς, όμως τις προηγούμενες εβδομάδες βρέθηκε στο επίκεντρο για καθόλου ευχάριστους λόγους.

Το viral περιστατικό με τη λεκτική επίθεση του παράγοντα προς την 25χρονη διαγωνιζόμενη

Στις 4 Νοεμβρίου, livestream που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα έδειχνε τον Ναουάτ Ιτσαραγκρισίλ να επιπλήττει δημόσια τη Φάτιμα Μπος. Ο ίδιος την κατηγόρησε, επειδή αρνήθηκε να συμμετάσχει σε προγραμματισμένη φωτογράφιση που προοριζόταν για ανάρτηση στα social media. Παρότι η ίδια διέψευσε τα λεγόμενά του, εκείνος συνέχισε να έχει επιθετική συμπεριφορά, κάνοντάς τη ρεζίλι μπροστά σε όλους. Η ένταση οδήγησε αρκετές διαγωνιζόμενες να αποχωρήσουν από τον χώρο ως σε ένδειξη συμπαράστασης.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε αργότερα στο Instagram, η 25χρονη δήλωσε: «Ο διευθυντής σας δεν μου φέρθηκε με σεβασμό. Με αποκάλεσε χαζή». Ο πρόεδρος της Miss Universe Organization, Ραούλ Ρότσα Κάντου, απάντησε δημόσια εκφράζοντας «αλληλεγγύη και υποστήριξη» προς όλες τις διαγωνιζόμενες, ενώ έκανε λόγο για συμπεριφορά που δεν συνάδει με τον ρόλο ενός οικοδεσπότη.

Οι καταγγελίες για «ανεπίσημη επιτροπή» και το παρασκήνιο των αποχωρήσεων

Λίγες ημέρες πριν τον τελικό, ο κριτής Όμαρ Χαρφούτς παραιτήθηκε, καταγγέλλοντας ότι μια «αυτοσχέδια επιτροπή» επέλεξε 30 φιναλίστ χωρίς τη συμμετοχή των επίσημων οκτώ κριτών. Η Miss Universe Organization διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, διαβεβαιώνοντας ότι όλες οι διαδικασίες έγιναν σύμφωνα με τα διαφανή πρωτόκολλα του θεσμού.

Στο μεταξύ, δύο ακόμη κριτές αποχώρησαν - ο Κλοντ Μακελελέ και η πρόεδρος της επιτροπής Πριγκίπισσα Καμίλα Ντι Μπορμπόνε - με αποτέλεσμα την αντικατάστασή τους από νέα μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ναταλί Γκλεμπόβα, πρώην Μις Υφήλιος, η οποία είχε προπονήσει την Miss Canada, Τζέιμι Βάντενμπεργκ, προκαλώντας σχόλια για πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων.

Παρά τα πρόσφατα γεγονότα, τις αντιδράσεις και τις επικρίσεις, η Φάτιμα Μπος κατάφερε να κερδίσει τον τίτλο και να αφήσει τη δική της σφραγίδα στον διαγωνισμό.

