Απόδραση στην Κρήτη: 7 ορεινά χωριά που θα σε μαγέψουν

Γραφικά χωριά για ταξίδια γεμάτα εικόνες και εμπειρίες αυθεντικής Κρήτης.

Πέρα από τις μαγευτικές παραλίες, τα κοσμοπολίτικα παραθαλάσσια θέρετρα και τις μεγάλες πόλεις, η Κρήτη έχει πολλά υπέροχα ορεινά χωριά που κρατάνε παραδόσεις και κρύβουν θησαυρούς. Στις πλαγιές των βουνών της Κρήτης, οι λάτρεις των εξερευνήσεων θα ανακαλύψουν παραδοσιακούς οικισμούς με μεγάλη ιστορία, γαστρονομικά διαμαντάκια και ευκαιρίες για δραστηριότητες στη φύση. Παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μερικά από τα πιο γραφικά χωριά του νησιού για ταξίδια γεμάτα εικόνες και εμπειρίες αυθεντικής Κρήτης.

Ζαρός, Ηράκλειο

Χτισμένος στους πρόποδες του Ψηλορείτη, σε μια καταπράσινη κοιλάδα και σε υψόμετρο 450 μ., ο Ζαρός είναι ένα γραφικό και ιστορικό κεφαλοχώρι που φημίζεται για τα πλούσια νερά του, το φαράγγι του, αλλά και τα σπουδαία εκκλησιαστικά μνημεία που υπάρχουν μέσα και γύρω από το χωριό. Το πιο δημοφιλές αξιοθέατο είναι η τεχνητή λίμνη του Ζαρού ή Βοτόμου (1 χλμ. βόρεια από τον Ζαρό), όπου μπορείτε να κάνετε βόλτες μέσα στο πράσινο και τα πλατάνια και αν σας ανοίξει η όρεξη να καθίσετε για φαγητό στις ταβέρνες που υπάρχουν εκεί. Με αφετηρία τη λίμνη μπορείτε να ακολουθήσετε το μονοπάτι που οδηγεί μέσα στο φαράγγι του Αγίου Νικολάου, όπου βρίσκεται και το ομώνυμο μοναστήρι, αλλά και να επισκεφθείτε το καταπράσινο δάσος Ρούβα, ένα από τα μεγαλύτερα κι ομορφότερα δάση της Κρήτης. Τα ιστορικά μοναστήρια (Μονή Βροντησίου, Μονή Βαρσαμόνερου κ.ά.) και οι αρχαιολογικοί χώροι της Γόρτυνας και της Φαιστού που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση, προσφέρονται για εξερεύνηση.

