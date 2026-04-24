Ξεκινούν τα πρώτα μπάνια: Οι 6 φθηνοί και κοντινοί προορισμοί στην Αθήνα

Κοντινοί και οικονομικοί προορισμοί για να κάνετε τις πρώτες βουτιές κοντά στην Αθήνα

Η θερμοκρασία ανεβαίνει, οι μέρες είναι ηλιόλουστες και το μυαλό μας τρέχει στις παραλίες και στις εκδρομές. Κοντά στην Αθήνα υπάρχουν πολλές οικονομικές επιλογές για τα πρώτα μπάνια σας φέτος. Βρήκαμε 6 εξαιρετικές επιλογές σε κοντινή απόσταση από την πόλη, από οργανωμένες ακτές μέχρι ήρεμους κολπίσκους. Αυτές οι παραλίες είναι ιδανικές για μια μονοήμερη εξόρμηση και συνδυάζονται άψογα και με επιλογές για φαγητό και βόλτα.

Παραλία Σχοινιά, Μαραθώνας

Η παραλία Σχοινιά στον Μαραθώνα αποτελεί μια από τις πιο δημοφιλείς επιλογές για όσους προτιμούν την αμμουδιά και τα ρηχά νερά. Βρίσκεται μόλις 50 χλμ. από το κέντρο της Αθήνας και είναι ιδανική για μονοήμερη απόδραση. Υπάρχουν αρκετά beach bars, αλλά και πεύκα που προσφέρουν φυσική σκιά αν θέλετε να καθίσετε μόνοι σας στην άμμο. Η παραλία προσφέρεται για οικογένειες, παρέες, αλλά και για όσους αγαπούν τα θαλάσσια σπορ.

