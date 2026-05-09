Αγκίστρι: Μαγευτικές παραλίες μόλις μια ώρα μακριά από την Αθήνα

Πεύκα, κρυστάλλινα νερά και απόλυτη χαλάρωση. Το Αγκίστρι έχει τη δική του γοητεία.

Το Αγκίστρι, το μικρότερο νησί του Αργοσαρωνικού, είναι ιδανικό για μονοήμερες αλλά και ολιγοήμερες αποδράσεις αυτή την εποχή. Αν και τόσο κοντά στην Αθήνα (μόλις μία ώρα από το λιμάνι του Πειραιά), το πευκόφυτο αυτό νησάκι θα σας «ταξιδέψει» πολύ μακριά με την ομορφιά του.

Το καταπράσινο τοπίο και οι παραλίες με τα κρυστάλλινα νερά το καθιστούν το ιδανικό νησί «της διπλανής πόρτας» για όσους θέλουν να ξεφύγουν από την καθημερινότητα και να απολαύσουν την ηρεμία και την απλότητα της φύσης.

Το Αγκίστρι έχει δύο φυσικά λιμάνια: τη Σκάλα, όπου φθάνουν τα ferry boat από τον Πειραιά, και το Μεγαλοχώρι, στο οποίο δένουν τα ιπτάμενα δελφίνια. Και τα δύο λιμάνια συνδέονται με την κοντινή Αίγινα.

Στη Σκάλα θα βρείτε οργανωμένη αμμουδερή παραλία και αρκετές επιλογές για διαμονή, φαγητό και ποτό. Στο Μεγαλοχώρι, που είναι και ο μεγαλύτερος οικισμός του νησιού, θα περπατήσετε σε πλακόστρωτα δρομάκια, θα χαζέψετε παραδοσιακά σπίτια με ολάνθιστες αυλές και θα δείτε τον μοναδικό ανεμόμυλο του νησιού. Οι άλλοι δύο οικισμοί του νησιού είναι το Μετόχι και τα Λιμενάρια. Αν ο χρόνος σας το επιτρέπει, αξίζει να τους επισκεφθείτε. Ολόκληρο το νησί είναι ιδανικό για τους λάτρεις της πεζοπορίας και του ποδηλάτου.

