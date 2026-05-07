Υπάρχουν τάσεις που έρχονται και φεύγουν, υπάρχουν και εκείνες που επιστρέφουν κάθε σεζόν, υπενθυμίζοντάς μας γιατί τις αγαπήσαμε εξαρχής.

Αυτή τη σεζόν, ένα συγκεκριμένο στιλ παπουτσιών επανέρχεται με έναν αέρα φρεσκάδας και ανεπιτήδευτης κομψότητας και μάλιστα είναι και το αγαπημένο των πιο κομψών Γαλλίδων.

Με τη χαρακτηριστική τους φινέτσα οι Γαλλίδες αποδεικνύουν πως το σωστό παπούτσι μπορεί να απογειώσει ακόμη και το πιο απλό σύνολο. Ποιο είναι όμως εκείνο που επιλέγουν αυτή την εποχή και μέχρι και το καλοκαίρι; Ο λόγος για τις σαγιονάρες, είτε τις φλατ, είτε με το τακούνι.

Τι είναι αυτό που κάνει αυτά τα παπούτσια τόσο αγαπητά στις πιο κομψές Γαλλίδες; Η απάντηση βρίσκεται στην ισορροπία που χαρίζουν ανάμεσα στην άνεση και την κομψότητα. Οι Γαλλίδες δεν κυνηγούν τις υπερβολές αλλά επενδύουν σε κομμάτια που μπορούν να φορεθούν από το πρωί μέχρι το βράδυ, χωρίς να χάνουν τη θηλυκότητα ή την πρακτικότητά τους. Οι σαγιονάρες ενσωματώνουν αυτήν ακριβώς τη φιλοσοφία ενώ ταιριάζουν εξίσου καλά τόσο με ένα αέρινο φόρεμα όσο και με ένα tailored παντελόνι.

Αυτά είναι τα καλοκαιρινά παπούτσια που επιστρέφουν στη μόδα και αγαπούν οι πιο κομψές Γαλλίδες – Πώς να τα φορέσεις



Επιπλέον, η αισθητική τους συνδέεται με τη μινιμαλιστική προσέγγιση που χαρακτηρίζει τη γαλλική μόδα, δεν είναι τυχαίο ότι τα βλέπουμε ξανά και ξανά στις εμφανίσεις των πιο κομψών γυναικών.

Όσο για το πώς να τα φορέσεις, οι επιλογές είναι περισσότερες απ’ όσες φαντάζεσαι. Για ένα καθημερινό, χαλαρό look, μπορείς να τα συνδυάσεις με ένα straight-leg τζιν και ένα λευκό λινό πουκάμισο αν θέλεις όμως κάτι πιο θηλυκό, μπορείς να επιλέξεις ένα slip dress.

Δες παρακάτω μερικές κομψές επιλογές και πάρε έμπνευση για τα επόμενα looks σου