Μαυροβούνιο: Μια μικρή χώρα με μεγάλη ομορφιά - 5 λόγοι για να το επιλέξεις

Μαγευτικά τοπία που συνδυάζουν βουνό και θάλασσα, καλοδιατηρημένες μεσαιωνικές πόλεις, γραφικά λιμάνια και δαντελωτές ακτές στην Αδριατική.

Το Μαυροβούνιο είναι μια μικρή βαλκανική χώρα που συνορεύει με την Κροατία στα δυτικά, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη στα βορειοδυτικά, τη Σερβία στα ανατολικά και την Αλβανία στα νότια. Έγινε ανεξάρτητο κράτος μόλις το 2006 και έχει έκταση σχεδόν 10 φορές μικρότερη από εκείνη της Ελλάδας.

Με σπάνιο φυσικό πλούτο και πανέμορφα τοπία που συνδυάζουν βουνό και θάλασσα, γοητευτικές μεσαιωνικές πόλεις, πολυτελή resorts, έντονη νυχτερινή ζωή, κοσμοπολίτικες μαρίνες και εστιατόρια όπου μπορείς να απολαύσεις τέλειο τοπικό φαγητό και κρασί, το Μαυροβούνιο έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε έναν ελκυστικό ταξιδιωτικό προορισμό. Δεν είναι τυχαίο που το αποκαλούν Μόντε Κάρλο των Βαλκανίων.

Κότορ: Στο νοτιότερο «φιόρδ» της Ευρώπης

Πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη είναι η Ποντγκόριτσα, χτισµένη στη συµβολή των ποταµών Moraca και Ribnica. Ωστόσο η διασημότερη - ίσως και η ομορφότερη - πόλη του Μαυροβουνίου είναι το Κότορ, μια γραφική παραθαλάσσια πόλη με ένα περικυκλωμένο από τείχη λιμάνι και ενετικές επιρροές στην αρχιτεκτονική, που συγκαταλέγεται στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Ο κόλπος του Κότορ, γνωστός και ως το νοτιότερο «φιόρδ» της Ευρώπης, είναι ένα από τα πιο δαντελωτά τµήµατα της Αδριατικής ακτογραµµής.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Travelgo.gr