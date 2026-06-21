Το πιο ντιζαϊνάτο κομοδίνο - βιβλιοθήκη κοστίζει κάτω από 30€ και βρίσκεται στα ΙΚΕΑ

Από το σαλόνι και την κρεβατοκάμαρα μέχρι το χολ, αυτό το πολυχρηστικό έπιπλο μπορεί να ταιριάξει - χωρίς αμφιβολία - σε κάθε χώρο του σπιτιού.

Το καλοκαίρι αποτελεί κατά κύριο λόγο την εποχή, που τροποποιούμε τη διακόσμηση του σπιτιού μας με μικρές, αλλά ουσιαστικές αλλαγές. Αυτή την περίοδο του χρόνου, έχουμε ανάγκη από ανάλαφρες και «δροσερές» υφές, ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις και διακοσμητικές επιλογές που «ανοίγουν» τον χώρο - όχι, άλλες, που τον βαραίνουν. Η ανανέωση του σπιτιού δεν χρειάζεται να είναι πολυδάπανη, ούτε να απαιτεί ατελείωτες ώρες δουλειάς. Αρκούν μικρές πινελιές για να ανανεώσουμε το vibe, δίνοντας μια νέα πνοή στον προσωπικό χώρο μας.

Αν ανήκεις σε εκείνους που πιστεύουν ότι τα μικρά έπιπλα είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά, τότε αυτή η πρόταση από τα ΙΚΕΑ αξίζει την προσοχή σου. Το «KRÖNIKÖR ανοιχτή αποθήκευση (60x35x91 εκ.)» είναι ένα έπιπλο που ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στη λειτουργικότητα και το design, ενώ η έντονη κόκκινη απόχρωσή του προσθέτει αμέσως χαρακτήρα σε κάθε δωμάτιο.

Το έπιπλο που θα αναβαθμίσει την αισθητική του σπιτιού σου κοστίζει σχεδόν 30€

Παρότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κομοδίνο, οι δυνατότητές του δεν σταματούν εκεί. Η ανοιχτή κατασκευή του το μετατρέπει εύκολα σε μια μικρή βιβλιοθήκη για το σαλόνι, σε βοηθητικό έπιπλο στο χολ ή ακόμη και σε μια κομψή μονάδα αποθήκευσης για την κρεβατοκάμαρα. Είναι από εκείνα τα κομμάτια που προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου, χωρίς να περνούν απαρατήρητα.

Φωτογραφία / ΙΚΕΑ

Το κόκκινο χρώμα λειτουργεί σαν διακοσμητική πινελιά που «ζωντανεύει» το περιβάλλον. Σε ένα κατά βάση ουδέτερο σκηνικό, με λευκούς, μπεζ ή γκρι τόνους, μπορεί να αποτελέσει το statement στοιχείο που θα δώσει ένταση και προσωπικότητα. Συνδύασέ το με βιβλία, μικρά κεραμικά αντικείμενα, ένα επιτραπέζιο φωτιστικό ή ένα βάζο με φρέσκα λουλούδια για ένα αποτέλεσμα που δείχνει προσεγμένο, αλλά όχι επιτηδευμένο.

Φωτογραφία / ΙΚΕΑ

Στο υπνοδωμάτιο, μπορεί να αντικαταστήσει τα κλασικά κομοδίνα, προσφέροντας περισσότερο αποθηκευτικό χώρο και μια πιο σύγχρονη αισθητική. Στο σαλόνι, λειτουργεί τέλεια ως μίνι βιβλιοθήκη δίπλα στον καναπέ, ενώ στο χολ μπορεί να φιλοξενήσει τα καθημερινά αντικείμενα που θέλεις να έχεις πάντα εύκαιρα, όπως κλειδιά, γυαλιά ή νεσεσέρ.

Φωτογραφία / ΙΚΕΑ

Το καλύτερο; Πρόκειται για μία οικονομική αγορά που αποδεικνύει ότι το καλό design δεν χρειάζεται απαραίτητα μεγάλο budget. Με τιμή κάτω από 30 ευρώ, είναι η ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να ανανεώσουν το σπίτι τους με έναν εύκολο, πρακτικό και ιδιαίτερα κομψό τρόπο αυτό το καλοκαίρι.

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