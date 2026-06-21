Προβλέψεις εβδομάδας 22 - 28 Ιουνίου 2026 για τα ζώδια, από την ζαρΑτούΣΤΡΑ - Σταθερότητα, ωριμότητα και προοπτική στις σχέσεις

Η ζαρΑτούΣΤΡΑ αναλύει την εβδομάδα 22 - 28 Ιουνίου. Η εβδομάδα αυτή φιλοξενεί μία από τις πιο τυχερές και υποσχόμενες όψεις του καλοκαιριού, ιδιαίτερα για τα αισθηματικά

Η εβδομάδα αυτή φιλοξενεί μία από τις πιο τυχερές και υποσχόμενες όψεις του καλοκαιριού για τα ζώδια, ιδιαίτερα για τα αισθηματικά. Στις 25 Ιουνίου, η Αφροδίτη στον Λέοντα σχηματίζει τρίγωνο με τον Κρόνο στον Κριό, φέρνοντας σταθερότητα, ωριμότητα και προοπτική στις σχέσεις. Πρόκειται για μια όψη που ευνοεί κυρίως τα ζώδια της φωτιάς και του αέρα: Κριούς, Διδύμους, Λέοντες, Ζυγούς, Τοξότες και Υδροχόους. Ιδιαίτερα οι Κριοί, Λέοντες και Υδροχόοι του δευτέρου δεκαημέρου περνούν σε μια φάση σταθεροποίησης των ερωτικών τους, ενώ δεν αποκλείεται η ίδια επιρροή να φέρει και μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια ή μια αύξηση εισοδήματος.

Στις 26 Ιουνίου, ο Ήλιος σχηματίζει τετράγωνο με τον Ποσειδώνα, δημιουργώντας ένα πιο θολό τοπίο. Κυρίως οι παρορμητικοί του πρώτου δεκαημέρου καλούνται να προσέξουν ασυνεννοησίες, λανθασμένες εκτιμήσεις, παραπληροφόρηση και βιαστικά συμπεράσματα. Παράλληλα, η συγκεκριμένη ημέρα μπορεί να φέρει μεγαλύτερη κόπωση, νωθρότητα και δυσκολία συγκέντρωσης, γι' αυτό καλό είναι να μειώσουμε τους ρυθμούς μας και να φιλτράρουμε όσα ακούμε.

Στις 28 Ιουνίου, λίγο πριν αποχωρήσει από τον Καρκίνο, ο Δίας σχηματίζει εξάγωνο με τον Άρη, προσφέροντας την τελευταία μεγάλη ευκαιρία για δράση, επιτυχία και επίτευξη στόχων. Πρόκειται για μια όψη αναζωογόνησης, ενθουσιασμού και καλής υγείας, που ευνοεί ιδιαίτερα τα ζώδια της γης και του νερού: Ταύρους, Καρκίνους, Παρθένους, Σκορπιούς, Αιγόκερους και Ιχθύες των τελευταίων ημερών, γεννημένους από τις 17 του μήνα και μετά. Ακόμη περισσότερο ωφελούνται όσοι έχουν σημαντικούς πλανήτες ή Ωροσκόπο κοντά στις 28-29 μοίρες των ζωδίων της γης και του νερού.

Την ίδια ημέρα, ο Άρης περνάει στους Διδύμους, όπου θα παραμείνει μέχρι τις 11 Αυγούστου, ανεβάζοντας τους ρυθμούς, την κινητικότητα και την ανάγκη για δράση. Τα ζώδια της φωτιάς και του αέρα μπαίνουν σε μια περίοδο αυξημένης ενέργειας και έντονης καθημερινότητας, με τους Διδύμους να αναδεικνύονται στους απόλυτους πρωταγωνιστές. Δεν θα ακολουθούν πλέον τις εξελίξεις· θα είναι εκείνοι που θα παίρνουν το τιμόνι στα χέρια τους και θα διαμορφώνουν οι ίδιοι την πορεία των γεγονότων.

Αναλυτικά, οι προβλέψεις της εβδομάδας 22 - 28 Ιουνίου 2026

Κριός

Η τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου φέρνει για εσάς μια αίσθηση σταθεροποίησης και ωρίμανσης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα αισθηματικά σας. Το τρίγωνο της Αφροδίτης με τον Κρόνο γύρω στις 25 Ιουνίου λειτουργεί σαν μια υπενθύμιση ότι οι σχέσεις που έχουν αξία δεν βασίζονται μόνο στο πάθος, αλλά και στην εμπιστοσύνη, τη συνέπεια και την προοπτική. Ειδικά οι Κριοί του δευτέρου δεκαημέρου μπορεί να δείτε μια γνωριμία να αποκτά σοβαρό χαρακτήρα ή μια ήδη υπάρχουσα σχέση να κάνει το επόμενο βήμα, βάζοντας γερές βάσεις για το μέλλον.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Κριού στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Ταύρος

Αυτή η εβδομάδα φέρνει πολύ θετικά νέα στο κομμάτι που αφορά το οίκημα, το σπίτι, την οικογένεια. Και όλο αυτό σε έναν οικονομικό άξονα. Είναι πολύ πιθανό ένα ζήτημα που σχετίζεται με οικογενειακή περιουσία, ακίνητα ή ακόμη και με τη στήριξη που προέρχεται από το οικογενειακό περιβάλλον να σας προσφέρει ένα οικονομικό όφελος που πλέον αρχίζει να σταθεροποιείται στη ζωή σας ως εισόδημα. Δεν αποκλείεται επίσης κάποιο πρόσωπο της οικογένειάς σας να έχει πολύ θετικές εξελίξεις στα οικονομικά του, γεγονός που θα επηρεάσει θετικά και τη δική σας ψυχολογία.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Ταύρου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Δίδυμοι

Αυτή είναι μία πολύ εξωστρεφής και ζωντανή εβδομάδα για εσάς, γεμάτη ευκαιρίες για νέες εμπειρίες, γνωριμίες και δημιουργική έκφραση. Ειδικότερα εσείς του δευτέρου δεκαημέρου, γεννημένοι από 1 έως 5 Ιουνίου, έχετε αυξημένες πιθανότητες να γνωρίσετε ένα νέο πρόσωπο μέσα από το φιλικό σας περιβάλλον, τη διασκέδαση, κοινωνικές εξόδους ή ακόμη και μέσω του διαδικτύου. Πρόκειται για μια γνωριμία που δεν θα εξαντληθεί στο επιφανειακό φλερτ, αλλά μπορεί να αποκτήσει προοπτική σταθερότητας και να σας ενθουσιάσει μέσα από την έντονη επικοινωνία και τη νοητική σύνδεση που θα δημιουργηθεί.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις των Διδύμων στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Καρκίνος

Αυτή η εβδομάδα έρχεται να σας αποζημιώσει για την προσπάθεια, την επιμονή και τον επαγγελματισμό που έχετε δείξει το προηγούμενο διάστημα. Οι Καρκίνοι, και ιδιαίτερα εσείς του δευτέρου δεκαημέρου που έχετε γεννηθεί από 1 έως 5 Ιουλίου, έχετε τη δυνατότητα να δείτε μια ουσιαστική αύξηση στο εισόδημά σας μέσα από την εργασία σας. Είναι η στιγμή να λάβετε αυτό που πραγματικά αξίζετε, έπειτα από μια θετική αξιολόγηση των ικανοτήτων και της προσφοράς σας. Μάλιστα, δεν αποκλείεται τώρα να «κλειδώσετε» μια αύξηση ή μια καλύτερη οικονομική συμφωνία που θα σας συνοδεύει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Καρκίνου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Λέων

Αγαπητά Λιοντάρια, αυτή είναι μία από τις πιο όμορφες και υποσχόμενες εβδομάδες για εσάς, με έμφαση στον έρωτα, την καριέρα, αλλά και σε ζητήματα που αφορούν σπουδές, διδασκαλία και υποθέσεις εξωτερικού. Η βασική πρωταγωνιστική επιρροή αυτής της περιόδου είναι η εξαιρετικά ευνοϊκή όψη της Αφροδίτης από το ζώδιό σας με τον Κρόνο, η οποία κορυφώνεται στις 25 Ιουνίου και ευνοεί ιδιαίτερα εσάς που έχετε γεννηθεί από 1 έως 5 Αυγούστου.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Λέοντα στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Παρθένος

Αγαπητή Παρθένε, αυτή η εβδομάδα έρχεται να σας στηρίξει σε οικονομικό και αισθηματικό επίπεδο, χαρίζοντάς σας βαθύτερες συνδέσεις, μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και σημαντικές ευκαιρίες μέσα από την κοινωνικοποίηση και τους ανθρώπους που σας περιβάλλουν.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Παρθένου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Ζυγός

Το τέλος του Ιουνίου έχει έντονο άρωμα σχέσης για εσάς, αγαπημένοι Ζυγοί, και μάλιστα όχι μιας επιφανειακής γνωριμίας, αλλά μιας σύνδεσης που μπορεί να αποκτήσει ουσία και διάρκεια. Στις 25 Ιουνίου, η Αφροδίτη από τον Λέοντα σχηματίζει ένα υπέροχο τρίγωνο με τον Κρόνο από τον Κριό. Ειδικότερα για εσάς που βρίσκεστε στις αρχές του δευτέρου δεκαημέρου και είστε γεννημένοι από 4 μέχρι 7 Οκτωβρίου μια φιλία, μια υπάρχουσα φρέσκια ερωτική ιστορία ή μια νέα γνωριμία μπορεί να αρχίσει να αποκτά διαφορετική χροιά.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Ζυγού στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Σκορπιός

Αγαπητοί Σκορπιοί, αυτή η εβδομάδα ξεκινάει με εξαιρετικές προοπτικές για την επαγγελματική σας ζωή. Ιδιαίτερα στις 25 Ιουνίου, μπορείτε να δείτε μια σημαντική αναγνώριση της δουλειάς και της προσπάθειάς σας. Ένα θετικό γεγονός μπορεί να αλλάξει το κλίμα στην καθημερινή εργασιακή σας ρουτίνα, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει μισθολογική αναβάθμιση, ένα μπόνους ή μια οικονομική ανταμοιβή ως αποτέλεσμα της εξαιρετικής απόδοσης που δείξατε το προηγούμενο διάστημα.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Σκορπιού στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Τοξότης

Αγαπητοί Τοξότες, αυτή η εβδομάδα έχει έντονο το ερωτικό στοιχείο, καθώς το αστρολογικό σκηνικό ευθυγραμμίζεται για να σας φέρει σημαντικές εξελίξεις στην προσωπική σας ζωή. Ιδιαίτερα εσείς του δευτέρου δεκαημέρου, γεννημένοι από 1 έως 5 Δεκεμβρίου, μπορεί να συνειδητοποιήσετε μέσα από ένα γεγονός ή μια γνωριμία ότι κάποιος άνθρωπος αξίζει να αποκτήσει μια σταθερή θέση στη ζωή σας. Η Αφροδίτη σάς γλυκαίνει και ο Κρόνος από τον τομέα του έρωτα σάς υπενθυμίζει να μην αγνοήσετε μια καλή ιστορία που ξεδιπλώνεται τώρα μπροστά σας.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Τοξότη στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Αιγόκερως

Αγαπητοί Αιγόκεροι, αυτή η εβδομάδα φέρνει πολύ σημαντικά οφέλη στον οικονομικό τομέα και ιδιαίτερα σε ζητήματα που συνδέονται με το σπίτι, την οικογένεια και την ακίνητη περιουσία. Κοντά στις 25 Ιουνίου, ευνοείστε ιδιαίτερα να διαχειριστείτε περιουσιακά θέματα, να αξιοποιήσετε οικογενειακή περιουσία ή να προκύψει ένα οικονομικό όφελος που θα έρθει να κατοχυρωθεί και να λειτουργήσει υποστηρικτικά για το εισόδημά σας.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Αιγόκερω στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Υδροχόος

Αγαπητοί Υδροχόοι, αυτή είναι μία εξαιρετική εβδομάδα για την ερωτική σας ζωή, ιδιαίτερα για εσάς του δευτέρου δεκαημέρου και όσους έχετε γεννηθεί από 1 έως 5 Φεβρουαρίου. Κάτι σημαντικό αλλάζει στα αισθηματικά σας και, πριν ακόμη ο Δίας ολοκληρώσει τη διέλευσή του απέναντί σας, φαίνεται πως σας προσφέρει ένα πολύτιμο δώρο: τη δυνατότητα να αποκτήσετε σταθερότητα και προοπτική στην προσωπική σας ζωή. Μια νέα σχέση μπορεί τώρα να ξεκινήσει με όλες τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί σε μια ουσιαστική σχέση ζωής.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Υδροχόου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Ιχθύες

Αγαπητοί Ιχθύες, αυτή η εβδομάδα σας εμπνέει ιδιαίτερα σε οικονομικό επίπεδο, χωρίς όμως να λείπουν και οι όμορφες εξελίξεις στον έρωτα. Στις αρχές της εβδομάδας και ιδιαίτερα στις 25 Ιουνίου, έχετε τη δυνατότητα να αυξήσετε και να σταθεροποιήσετε ένα νέο οικονομικό εισόδημα. Κάτι φαίνεται να «κλειδώνει» και να φέρνει μεγαλύτερη ασφάλεια στο πορτοφόλι σας.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις των Ιχθύων στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

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