Παγγαίο, Αρχαίοι Φίλιπποι, γαλάζιες παραλίες: Καλοκαιρινή απόδραση στην Καβάλα

Μια πόλη που συνδυάζει μοναδικά ιστορία, αρχιτεκτονική, υπέροχες παραλίες, εξαιρετικό φαγητό και κοντινές αποδράσεις στη φύση.

Αμφιθεατρικά χτισμένη δίπλα στη θάλασσα, με φόντο το απέραντο γαλάζιο του Βόρειου Αιγαίου, η Καβάλα είναι μία τις πιο γοητευτικές πόλεις της Βόρειας Ελλάδας. Ένας προορισμός τεσσάρων εποχών που συνδυάζει τη χαλαρότητα ενός παραθαλάσσιου θέρετρου με τον πολιτισμό και την ιστορία μιας πόλης που κουβαλά αιώνες μνήμης. Η Καβάλα είναι το μέρος όπου μπορείς να κάνεις μπάνιο σε εξωτικά νερά το πρωί, να περπατήσεις σε βυζαντινά σοκάκια το απόγευμα και να απολαύσεις φρέσκο ψάρι δίπλα στη θάλασσα το βράδυ. Και ίσως αυτός να είναι ο λόγος που όσοι την επισκέπτονται μία φορά, επιστρέφουν ξανά.

Η μαγεία της Παλιάς Πόλης

Η καρδιά της Καβάλας χτυπά στην παλιά συνοικία της Παναγίας, εκεί όπου η ιστορία της πόλης ξεδιπλώνεται σε κάθε βήμα. Τα στενά καλντερίμια, τα πολύχρωμα σπίτια με τα ξύλινα σαχνισιά και οι ανθισμένες αυλές δημιουργούν ένα σκηνικό που θυμίζει νησί. Η περιοχή διατηρεί έντονα τα στοιχεία της οθωμανικής και βυζαντινής κληρονομιάς της πόλης και αποτελεί το πιο ατμοσφαιρικό σημείο για βόλτα, ιδιαίτερα το απόγευμα λίγο πριν δύσει ο ήλιος.

