Αυτή τη φοκάτσια από το All’Antico Vinaio, θα τη μνημονεύεις για καιρό. Αξίζει την αναμονή.

«Οπωσδήποτε να φας από το All’Antico Vinaio», ήταν τα λόγια τουλάχιστον πέντε ανθρώπων που μου το είπαν με απόλυτα σοβαρό ύφος, όταν έμαθαν πως θα ταξιδέψω στη Ρώμη. Δεν χώραγε αμφιβολία πως αν δεν πήγαινα, θα έχανα κάτι πραγματικά σημαντικό. Με μία γρήγορη αναζήτηση στο διαδίκτυο, αντιλήφθηκα ότι πρόκειται για ένα στέκι με τη πιο διάσημη φοκάτσια, έξω από το οποίο σχηματίζονται τεράστιες ουρές για μια φοκάτσια. Πήγα, δοκίμασα και έρχομαι τώρα να γράψω την ιστορία του.

Την Ρώμη την επισκέφθηκα τέλος Απριλίου. Πριν συμβεί αυτή η κοσμοσυρροή τουριστών που βλέπουμε τις τελευταίες εβδομάδες. Κι όμως, το All’Antico Vinaio είχε ουρά σε καθημερινή βάση. Κάθε φορά που περνούσα και από τα δύο καταστήματα - το ένα απέναντι από το άλλο- λίγα μόλις μέτρα από το Πάνθεον, έβλεπα την υπομονή μου να εξαντλείται, χωρίς καν να περιμένω. Την τελευταία μέρα αποφάσισα πως έπρεπε να εφοδιαστώ με κουράγιο και να περιμένω μαζί με τους υπόλοιπους.

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Ο κατάλογος του All’Antico Vinaio έχει επιλογές που θα σε βάλουν σε ένα τεράστιο δίλημμα. Paradiso, Italiana, Inferno, Favolosa, Toscana και πολλά ακόμη. Δοκιμάζοντας, κατάλαβα γιατί τα πέντε άτομα είχαν αυτό το σοβαρό ύφος. Και γιατί σχηματίζονται ουρές καθημερινά. Αναμφίβολα παίζει ρόλο το πόσο φρέσκα τοπικά αλλαντικά έχουν στην Ιταλία και πώς αυτό το φυστίκι ταιριάζει παντού. Μα παντού. Όλα τα υλικά, μάλιστα, τα κόβουν μπροστά σου εκείνη τη στιγμή που παραγγέλνεις.

Όσο περίμενα, σκέφτηκα πόσο μαθημένοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί, που αν και δεν σταματούν δευτερόλεπτο να εξυπηρετούν, είναι με χαμόγελο και ευγένεια. Η ψυχούλα τους το ξέρει, μάλλον. Στα γύρω σημεία έβλεπες κόσμο να κάθεται όπου έβρισκε για να απολαύσει την, ομολογουμένως, μεγάλου μεγέθους φοκάτσια. Εγώ βρέθηκα σε ένα πεζούλι δίπλα στο Πάνθεον, όπως πολλοί άλλοι. Και ήταν λες και όλοι είχαμε μια συλλογική εμπειρία.

Σίγουρα το All’Antico Vinaio πρέπει να είναι ένα μέρος που θα πας αν βρεθείς σε κάποια ιταλική πόλη.

©Δήμητρα Πραντάλου

Ποια είναι όμως η ιστορία του All’Antico Vinaio

Η ιστορία του All’Antico Vinaio ξεκίνησε το 1989, όταν η οικογένεια Mazzanti ανέλαβε τη διαχείριση ενός μικρού ψητοπωλείου στη Via dei Neri, μόλις 250 μέτρα από την Galleria degli Uffizi. Για χρόνια, ήταν ένα κλασικό, συνοικιακό μαγαζάκι που σέρβιρε κρασί σε ποτήρι και απλά τοπικά σνακ στους περαστικούς και τους ντόπιους.

Μέχρι το 2006. Τότε ήταν που ο 17χρονος γιος της οικογένειας, Tommaso Mazzanti, ανέλαβε δράση. Ξεκίνησε από τη λάντζα και στη συνέχεια έγινε βοηθός. Το όραμά του, όμως, συνέχιζε να υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού του: να εστιάσει σε ένα και μόνο προϊόν, αλλά να το κάνει τέλεια. Αυτό το προϊόν ήταν η schiacciata (τοπικό, παραδοσιακό ψωμί της Τοσκάνης, παρόμοιο με τη φοκάτσια). Άρχισαν λοιπόν να την εμπλουτίζουν με κορυφαίας ποιότητας τοπικά υλικά, όπως σαλάμι Τοσκάνης με μάραθο, κρέμα φυστικιού, στρατσιατέλα και τρούφα.

Χρειάστηκαν μόλις δύο χρόνια για να γίνει το All’Antico Vinaio talk-of-the-town και σημείο αναφοράς για τη Φλωρεντία και τους λάτρεις του street food. Το 2008, βρισκόταν ανάμεσα στα καλύτερα εστιατόρια του TripAdvisor, που δεν ήταν τόσο δημοφιλές όσο σήμερα. Το 2014, δε, είχε τις περισσότερες κριτικές στον κόσμο. Δύο χρόνια αργότερα έγινε και επίσημα ιδιοκτήτης.

Η φιλοδοξία του, ωστόσο, τον ώθησε μακριά με την πάροδο των ετών: «Στην οικογένειά μου, στην οποία οφείλω όλη μου την επιτυχία, έλεγα συχνά ότι ήθελα να βγάλω το Antico Vinaio έξω από τα σύνορα της Τοσκάνης», θυμάται. Και έτσι έγινε. Έχοντας ήδη ανοίξει καταστήματα στο Μιλάνο, τη Ρώμη, το Τορίνο και σε άλλες ιταλικές πόλεις, ο Tommaso κάνει το μεγάλο βήμα και ανοίγει ένα νέο κατάστημα στη Νέα Υόρκη. Η επιτυχία εξωπραγματική. Στην πορεία ήρθαν άλλα δύο, στο Λος Άντζελες και το Λας Βέγκας.

Παρά το γεγονός ότι πλέον είναι μια επιχείρηση με εκατομμύρια ευρώ τζίρο, ο Tommaso αρνείται να αλλάξει τη συνταγή. Όλα τα αλλαντικά έρχονται κατευθείαν από την Τοσκάνη σε όλα τα μαγαζιά του κόσμου, διατηρώντας την ποιότητα αναλλοίωτη. Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν περισσότερα από 50 καταστήματα All’Antico Vinaio στον κόσμο. Και αν δεν είναι αυτό success story, τότε τι είναι; Που από ένα μικρό στενάκι 20 τετραγωνικών στη Φλωρεντία, ο Tommaso Mazzanti διοικεί πλέον μια αυτοκρατορία street food που απασχολεί πάνω από 800 υπαλλήλους παγκοσμίως.

Με πληροφορίες από Forbes Italia