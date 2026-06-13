Παραλία στις Κυκλάδες στην πρώτη θέση με τις 100 καλύτερες του πλανήτη. Σε ποιο νησί βρίσκεται;

Αυτή η παραλία κέρδισε την πρώτη θέση τις 100 κορυφαίες παραλίες του πλανήτη - και όχι αδίκως θα πούμε εμείς - σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας “The Sun”. Βρίσκεται σε ένα από τα πιο δημοφιλή νησιά των Κυκλάδων.

Αν για κάτι είμαστε τυχεροί όσοι ζούμε στην Ελλάδα, είναι αναμφίβολα ο ήλιος - ναι, ο ήλιος - και τα νησιά μας. Κάθε χρόνο, ανεξαρτήτου εποχής, εκατομμύρια τουρίστες από κάθε γωνιά της γης, επισκέπτονται τη χώρα μας, γνωρίζοντας από κοντά την ιστορία, τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου. Κάθε νησί και μια δική του ιστορία, που ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια μας όσο το εξερευνούμε. Από τα γραφικά χωριά και τα εντυπωσιακά φυσικά τοπία μέχρι τα κρυστάλλινα νερά και τις παραλίες, που μοιάζουν σαν να βγήκαν από το Pinterest, υπάρχουν αμέτρητοι λόγοι που όλος ο κόσμος μιλάει για τη χώρα μας. Και, προφανώς, δεν τον αδικούμε.

Η παραλία των Κυκλάδων που φιγουράρει στη λίστα με τις καλύτερες παγκοσμίως, σύμφωνα με τη The Sun

Από το Ιόνιο στις Κυκλάδες, από τις Κυκλάδες στην Κρήτη και από την Κρήτη στα Δωδεκάνησα, οι παραλίες που εντυπωσιάζουν ήδη από το πρώτο θέαμα - δηλαδή πριν καν κολυμπήσεις στα νερά τους - είναι δεκάδες. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας «The Sun», μία παραλία συμπεριλαμβάνεται στις 100 κορυφαίες του πλανήτη και συνεπώς αξίζει να την επισκεφτείς έστω και μια φορά στη ζωή σου - αν, δηλαδή, δεν το έχεις κάνει ήδη.

Ας γίνει η αποκάλυψη: Ο λόγος για την παραλία της Αγίας Άννας, η οποία βρίσκεται στη Νάξο, σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη Corona Beach 100. Με βάση τα κριτήρια της τοπικής κουλτούρας, της σύνδεσης με τη φύση και της αισθητικής του τοπίου, η Αγία Άννα ξεχωρίζει, κατακτώντας την πρώτη θέση σε αυτή τη σημαντική λίστα του βρετανικού μέσου για τους ταξιδιώτες όλου του κόσμου.

Four Western Cape Beaches Make Official 2026 Global Corona Beach 100 Listhttps://t.co/5Bn0653ncS pic.twitter.com/c0Y5pMdHHP — 2oceansvibe News - South African online news (@2oceansvibe) June 10, 2026

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Νάξος αναγνωρίζει διεθνή αξία, αφού και σε προηγούμενα αφιερώματα της «The Sun» είχε γραφτεί πως το εν λόγω νησί συνδυάζει «λευκές αμμουδιές, κρυστάλλινα νερά και εντυπωσιακά φυσικά τοπία». Εκτός από την Αγία Άννα, παραλίες όπως η Πλάκα, ο Άγιος Προκόπιος και Άγιος Γεώργιος, έχουν έντονη προβολή στους τουρίστες, προσελκύοντας κάθε χρόνο όλο και περισσότερο κόσμο.

«Η Νάξος αποτελεί εδώ και χρόνια έναν από τους πιο πολυδιάστατους προορισμούς του Αιγαίου, προσφέροντας ένα σπάνιο συνδυασμό εκτεταμένων αμμωδών παραλιών, ορεινών χωριών, παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, πολιτιστικών μνημείων, γαστρονομικών εμπειριών και αυθεντικής φιλοξενίας. Το φυσικό τοπίο της εναλλάσσεται αρμονικά από τις χρυσαφένιες ακτές και τους αμμόλοφους στις εύφορες κοιλάδες και στις κορυφές του Ζα, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες τάσεις για ποιοτικές και βιώσιμες ταξιδιωτικές εμπειρίες.

Η Αγία Άννα, με τα γαλαζοπράσινα νερά, τη χρυσή άμμο και την αίσθηση γαλήνης που αποπνέει, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της αυθεντικής ομορφιάς που έχει καταστήσει τη Νάξο αγαπημένο προορισμό επισκεπτών από όλον τον κόσμο», δήλωσε ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Βαγγέλης Κατσαράς.

