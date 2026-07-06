Από την Ηγουμενίτσα στο Μπρίντιζι με την Grimaldi Lines: Η ταξιδιωτική εμπειρία στη Νότια Ιταλία ξεκινά εν πλω!

Επιλέγοντας τα πλοία της Grimaldi Lines ξεκινάτε τις διακοπές σας από τη στιγμή της επιβίβασης. Έτοιμοι;

Το ταξίδι από την Ελλάδα προς τη Νότια Ιταλία γίνεται αναπόσπαστο μέρος της εμπειρίας των διακοπών με τα πλοία της Grimaldi Lines από την Ηγουμενίτσα προς το Μπρίντιζι. Τα άνετα πλοία, τα καθημερινά δρομολόγια και οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες καθιστούν τη θαλάσσια σύνδεση Ελλάδας - Νότιας Ιταλίας, με διάρκεια ταξιδιού έως εννέα ώρες, εύκολη, ξεκούραστη και ιδανική για οικογένειες, ζευγάρια, παρέες φίλων, αλλά και για όσους αγαπούν τα road trips.

Με περισσότερες από 20 ακτοπλοϊκές συνδέσεις σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, η Grimaldi Lines συγκαταλέγεται στις κορυφαίες ακτοπλοϊκές εταιρείες που συνδέουν την Ιταλία με την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Σαρδηνία, τη Σικελία και την Τυνησία.

Η εταιρεία είναι γνωστή για την αξιόπιστη εξυπηρέτηση, τα σύγχρονα πλοία, το φιλικό πλήρωμα και μια ταξιδιωτική εμπειρία σχεδιασμένη γύρω από την άνεση και τις ανάγκες των επιβατών.

Η ακτοπλοϊκή γραμμή Ηγουμενίτσα–Μπρίντιζι εξυπηρετείται από τα πλοία Europalink και Kydon Palace, τα οποία προσφέρουν ευρύχωρους εσωτερικούς χώρους, άνετες καμπίνες και σαλόνια, καθώς και ποιοτικές επιλογές εστίασης.

Είτε ταξιδεύετε ημέρα είτε νύχτα, απολαμβάνετε ένα ευχάριστο και ξέγνοιαστο ταξίδι με όλες τις σύγχρονες ανέσεις.

Το ταξίδι με πλοίο από την Ελλάδα προς την Ιταλία δίνει στους επιβάτες τη δυνατότητα να μεταφέρουν το δικό τους όχημα – αυτοκίνητο, μηχανή ή τροχόσπιτο – και να ανακαλύψουν τη Νότια Ιταλία με απόλυτη ελευθερία.

Χωρίς περιορισμούς στις αποσκευές και με πλήρη ευελιξία στις μετακινήσεις τους, οι ταξιδιώτες μπορούν να σχεδιάσουν εξατομικευμένες διαδρομές και να εξερευνήσουν την περιοχή με τον δικό τους ρυθμό.

Η συγκεκριμένη γραμμή αποτελεί ιδανική επιλογή για road trips και διακοπές με τροχόσπιτο στη νότια πλευρά της γειτονικής χώρας.

Παράλληλα, όσοι ταξιδεύουν με τα αγαπημένα τους κατοικίδια μπορούν να απολαύσουν μια άνετη εμπειρία χάρη στις pet-friendly υπηρεσίες της εταιρείας. Τα πλοία διαθέτουν ειδικές παροχές που διευκολύνουν τόσο τους ιδιοκτήτες όσο και τους τετράποδους φίλους τους.

Η γαστρονομία εν πλω αποτελεί σημαντικό μέρος της ταξιδιωτικής εμπειρίας. Εστιατόρια και self-service χώροι προσφέρουν μεσογειακές γεύσεις, διεθνή κουζίνα, σνακ και επιλογές πρωινού, επιτρέποντας στους επιβάτες να απολαύσουν ποιοτικά γεύματα κατά τη διάρκεια του διάπλου της Αδριατικής.

Η άφιξη στο λιμάνι του Μπρίντιζι σηματοδοτεί την είσοδο σε μία από τις πιο αυθεντικές και γοητευτικές περιοχές της Ιταλίας, την Απουλία (Puglia), τη «φτέρνα της ιταλικής μπότας».

Απουλία

Η περιοχή κερδίζει διαρκώς έδαφος στις προτιμήσεις των διεθνών ταξιδιωτών, χάρη στον μοναδικό συνδυασμό ειδυλλιακών ακτών, ιστορικών πόλεων και παραδοσιακών χωριών, εξαιρετικής γαστρονομίας και χαλαρής μεσογειακής ατμόσφαιρας.

Polignano a Mare

Ανάμεσα στους πιο διάσημους προορισμούς ξεχωρίζουν οι εντυπωσιακές «Μαλδίβες του Σαλέντο», γνωστές για τις λευκές αμμουδιές και τα γαλαζοπράσινα νερά τους που θυμίζουν εξωτικά τοπία. Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να ανακαλύψουν το Polignano a Mare, μία από τις πιο εμβληματικές παραθαλάσσιες πόλεις της Ιταλίας, φημισμένη για τους απόκρημνους βράχους, τα γραφικά σοκάκια και τη μοναδική θέα στην Αδριατική.

Εξίσου γοητευτική είναι και η ενδοχώρα της Απουλίας (Puglia). Η πανέμορφη Valle d'Itria φιλοξενεί μερικούς από τους πιο διάσημους προορισμούς της περιοχής, όπως το παραμυθένιο Alberobello με τα περίφημα σπιτάκια trulli, που προστατεύονται από την UNESCO, το μπαρόκ Lecce, την Ostuni –τη γνωστή «Λευκή Πόλη»– που αγναντεύει τους ατελείωτους ελαιώνες και την Αδριατική, καθώς και την πρωτεύουσα της περιοχής, το Bari.

Bari

Χάρη στη στρατηγική τοποθεσία του Μπρίντιζι, οι ταξιδιώτες μπορούν εύκολα να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς την Καμπανία (Campania), επισκεπτόμενοι τη Νάπολη, μια πόλη που συνδυάζει μοναδικά την ιστορία, τον πολιτισμό και τη γαστρονομία, αλλά και εμβληματικούς προορισμούς παγκόσμιας φήμης, όπως η Πομπηία, ο Βεζούβιος, το μαγευτικό Κάπρι και η κοσμοπολίτικη Ακτή Αμάλφι.

Ακτή Αμάλφι

Παράλληλα, το Μπρίντιζι αποτελεί ιδανική πύλη για τους Έλληνες ταξιδιώτες που επιθυμούν να ανακαλύψουν την ιστορική περιοχή της Μεγάλης Ελλάδας (Magna Graecia) και την ιδιαίτερη πολιτιστική κληρονομιά των Γκρίκο. Στην περιοχή του Salento (Grecia Salentina) μπορούν να επισκεφθούν τα ελληνόφωνα χωριά Calimera, Corigliano d'Otranto και Martano, ενώ στην Calabria (Grecia Calabra) μπορούν να γνωρίσουν τα ορεινά ελληνόφωνα χωριά Bova, Gallicianò και Roghudi, όπου η ελληνική γλώσσα και παράδοση παραμένουν ζωντανές μέχρι σήμερα.

Μπρίντζι

Επιλέγοντας τα πλοία της Grimaldi Lines από την Ηγουμενίτσα προς το Μπρίντιζι, συνδυάζετε άνεση, ευελιξία και ελευθερία κινήσεων, ξεκινώντας την εμπειρία των διακοπών σας από τη στιγμή της επιβίβασης.

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Καθόλη τη διάρκεια του έτους τα άτομα άνω των 60 ετών και οι νέοι ηλικίας 12 έως 26 ετών δικαιούνται έκπτωση 20%, τα παιδιά από 3 έως 11 ετών έχουν έκπτωση 50%, ενώ βρέφη έως 3 ετών ταξιδεύουν δωρεάν. Έκπτωση 20% ισχύει και για τα εισιτήρια επιστροφής εφόσον αγοραστούν με τα εισιτήρια μετάβασης. Σε όλες τις εκπτώσεις εισιτηρίων εξαιρούνται οι πάγιες χρεώσεις, το κόστος EU ETS και οι υπηρεσίες εν πλω. Με όχημα τύπου Camper ή Minibus δικαιούστε έκπτωση 30% στα γεύματα στο self service ή στα à la carte εστιατόρια, ενώ ισχύουν ειδικές προσφορές για συνδυαστικές διαδρομές του ομίλου. Με την κάρτα μέλους Grimaldi Club συγκεντρώνετε πόντους και χαίρεστε αποκλειστικά προνόμια και ειδικές παροχές.

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