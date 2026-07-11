Ένας influencer, 60 χώρες: Το ελληνικό νησί που μετάνιωσε ως επιλογή

Ένας solo traveller ταξίδεψε σε 60 χώρες και αποκάλυψε πέντε προορισμούς που «δεν θα ξεναπήγαινε ποτέ». Για κακή μας τύχη, ένας ελληνικός τόπος, ήταν μέσα στη λίστα.

Σίγουρα οι solo travellers είναι οι πιο ειδικοί για να μιλήσουν για ταξιδιωτικούς προορισμούς, καθώς, δεδομένου ότι ταξιδεύουν τελείως μόνοι τους, δίνουν μεγαλύτερη βάση στα αξιοθέατα, στα ωραία μέρη και τα πράγματα που μπορείς να κάνειες σε έναν νέο τόπο.

Ένα τέτοιος ταξιδιώτης είναι και ο Lucas Brancatisano, γνωστός ως @alocalguide_ στο Instagram, ο οποίος ταξίδεψε σε 60 χώρες και κατονόμασε πέντε από αυτές, στις οποίες δεν θα ξαναπήγαινε «ποτέ στη ζωή του».

Ανάμεσά τους, βρίσκεται και ένας ελληνικός προορισμός, που λόγω συνωστισμού, δεν του άφησε καλή εντύπωση.

Ο λόγος για τη Σαντορίνη, η οποία βρίσκεται στο νούμερο 3 στης λίστας του. «Αυτό το μέρος είναι ο δικός μου ορισμός της κόλασης. Το καλοκαίρι, καίγομαι από τον ήλιο, 1.000 selfie sticks με όλους να τραβούν την ίδια φωτογραφία ηλιοβασιλέματος. Μπορείτε απλώς να το δείτε στο διαδίκτυο, δεν χρειάζεται να πάτε να το φωτογραφίσετε. Μην πάτε εκεί, θα περάσετε πολύ άσχημα», περιέγραψε.

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