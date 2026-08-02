Σύβοτα: Η ελληνική παραλία που μοιάζει με εξωτικό νησί της Καραϊβικής

Η Πισίνα στα Σύβοτα είναι αναμφίβολα μία από τις πιο εξωτικές και εντυπωσιακές παραλίες της Ελλάδας. Το όνομά της δεν είναι τυχαίο, αφού τα νερά σου δίνουν την αίσθηση ότι κολυμπάς σε κανονική πισίνα!

Τα Σύβοτα Θεσπρωτίας δεν έχουν χαρακτηριστεί τυχαία η «Καραϊβική της Ελλάδας». Με βασικό ατού μια θαλασσινή δαντέλα από κατάφυτες νησίδες, παραλίες με τροπικά νερά και δεκάδες κολπίσκους, σαν φιόρδ στην αγκαλιά του Ιονίου, τα Σύβοτα συναγωνίζονται επάξια κορυφαίους εξωτικούς προορισμούς του πλανήτη.

Μία από τις πιο φημισμένες και ξακουστές παραλίες της περιοχής είναι η «Πισίνα». Το όνομά της τα λέει όλα και σίγουρα δεν θα μπορούσε να βρεθεί πιο εύστοχο καθώς τα τιρκουάζ πεντακάθαρα νερά μοιάζουν σαν ψεύτικα. Το σκηνικό συμπληρώνει η λευκή άμμος, τα βότσαλα και η πυκνή βλάστηση. Πρόκειται αναμφίβολα για μία από τις πιο εξωτικές και εντυπωσιακές παραλίες της Ελλάδας.

Η παραλία Πισίνα βρίσκεται στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Συβότων και συγκεκριμένα στο ακατοίκητο νησάκι που ακούει στο όνομα Μαυρονόρος ή Μούρτος. Τα νερά της είναι τόσο τιρκουάζ και τόσο διάφανα, που σε κάνουν να νιώθεις ότι κολυμπάς σε μια «πισίνας της φύσης». Η παραλία είναι στρωμένη με χοντρή άμμο και ψιλό βοτσαλάκι, ενώ τα βράχια στο πίσω μέρος της προσφέρουν απλόχερα σκιά από το μεσημέρι και μετά.

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