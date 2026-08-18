Η ασφαλέστερη χώρα του κόσμου για το 2026 είναι στην Ευρώπη και κερδίζει τον τίτλο για 19η φορά

Το Global Peace Index παρουσίασε τη λίστα με τις 10 πιο ασφαλείς χώρες για να ζει κανείς το 2026.

Ποιες είναι οι πιο ασφαλείς χώρες στον κόσμο το 2026; Σε μια εποχή, όπου οι διεθνείς συγκρούσεις βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών, ορισμένα κράτη συνεχίζουν να αποτελούν καταφύγια ειρήνης, κοινωνικής σταθερότητας και υψηλής ποιότητας ζωής για τους κατοίκους τους.

Σήμερα, η αίσθηση της ατομικής και κοινωνικής ασφάλειας αποτελεί το κυριότερο κριτήριο για όσους σχεδιάζουν το επόμενο ταξίδι τους, αναζητούν επαγγελματικές ευκαιρίες ή σκέφτονται να μετακομίσουν στο εξωτερικό. Η πολιτική σταθερότητα, η ασφάλεια στους δρόμους και η ηρεμία στην καθημερινότητα διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό τις αποφάσεις μας για το πού αξίζει να ζήσουμε ή να επενδύσουμε τον χρόνο μας.

Αν και η παγκόσμια ειρήνη μειώνεται για 12η συνεχόμενη χρονιά - με 99 χώρες να σημειώνουν χειρότερες επιδόσεις - ορισμένα κράτη συνεχίζουν να ξεχωρίζουν για την υψηλή ποιότητα ζωής που παρέχουν. Πώς καθίσταται δυνατό αυτό; Οι λόγοι είναι ναι μεν απλοί, αλλά καθόλου δεδομένοι: χαμηλή εγκληματικότητα, ισχυροί θεσμοί και ενότητα της κοινωνίας ανήκουν σίγουρα στη λίστα.

Η λίστα με τις 10 ασφαλέστερες χώρες το 2026

Η παγκόσμια κατάταξη ειρήνης και ασφάλειας για το 2026 διαμορφώνεται ως εξής:

1.Ισλανδία

2.Νέα Ζηλανδία

3.Ελβετία

4.Σλοβενία

5.Ιρλανδία

6.Αυστρία

7.Πορτογαλία

8.Σιγκαπούρη

9.Φινλανδία

10.Ιαπωνία

Τι κάνει, όμως, αυτές τις πέντε πρώτες χώρες της κατάταξης ξεχωριστές τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους ταξιδιώτες; Ακολουθούν οι απαντήσεις:

1. Ισλανδία: Η ασφαλέστερη χώρα στον κόσμο για 19η συνεχόμενη χρονιά

Η Ισλανδία διατηρεί την πρώτη θέση στο Global Peace Index από το 2008. Η μικρή πληθυσμιακή βάση της, η γεωγραφική θέση της και η ισχυρή κοινωνική συνοχή συμβάλλουν καθοριστικά στη διατήρηση της απόλυτης αίσθησης ασφάλειας. Οι κάτοικοι απολαμβάνουν υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης προς τις αρχές, κορυφαίες δημόσιες υπηρεσίες, έμφαση στην ισότητα και εκτεταμένη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

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Γιατί ξεχωρίζει η Ισλανδία:

Σχεδόν μηδενική εγκληματικότητα και υψηλή κοινωνική αλληλεγγύη.

Εξαιρετική ποιότητα ζωής και καθαρό περιβάλλον.

Πάνω από 120 γεωθερμικές πισίνες για χαλάρωση.

Εντυπωσιακά φυσικά τοπία που προσφέρουν μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.

2. Νέα Ζηλανδία: Εκεί η ηρεμία είναι τρόπος ζωής

Ανεβαίνοντας στη 2η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, η Νέα Ζηλανδία αναδεικνύεται ως η πλέον ασφαλής χώρα στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Η απόσταση από τις μεγάλες γεωπολιτικές εστίες έντασης, η αυστηρή νομοθεσία περί οπλοκατοχής και το πνεύμα συνεργασίας των πολιτών διαμορφώνουν ένα ιδανικό περιβάλλον διαβίωσης.

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Τα δυνατά σημεία της Νέας Ζηλανδίας:

Χαμηλή στρατιωτικοποίηση και αυστηροί νόμοι για τα όπλα.

Ισχυρή εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών της κοινωνίας.

Άμεση πρόσβαση σε βουνά, εθνικά πάρκα και παραλίες.

Υποδειγματική ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής (work-life balance).

3. Ελβετία: Η δύναμη της κοινωνικής εμπιστοσύνης

Η Ελβετία κατέκτησε την 3η θέση το 2026, συνδυάζοντας τη διαχρονική πολιτική ουδετερότητα με αποτελεσματικούς δημόσιους θεσμούς και ελάχιστη εγκληματικότητα. Στην καθημερινότητα των Ελβετών κυριαρχεί η υπευθυνότητα. Είναι χαρακτηριστικό, πως τα χαμένα αντικείμενα επιστρέφονται σχεδόν πάντα στους κατόχους τους, επιβεβαιώνοντας τον αμοιβαίο σεβασμό των πολιτών.

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Πού οφείλεται η ασφάλεια στην Ελβετία:

Πολιτική σταθερότητα και διαφανείς θεσμοί.

Υψηλό επίπεδο δημόσιων υπηρεσιών και υποδομών.

Πολυπολιτισμική κουλτούρα με έμφαση στον διάλογο και τον συμβιβασμό.

4. Σλοβενία: Νέα άφιξη στην πεντάδα της κορυφής

Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, η Σλοβενία σκαρφαλώνει στην 4η θέση. Η χώρα ξεχωρίζει για την ασφάλεια στις αστικές περιοχές, τις χαμηλές αμυντικές δαπάνες και τον δραστήριο τρόπο ζωής στη φύση. Οι Σλοβένοι αφιερώνουν σημαντικό χρόνο σε outdoor δραστηριότητες, όπως πεζοπορία, ποδηλασία και σκι, καλλιεργώντας ισχυρούς οικογενειακούς και κοινωνικούς δεσμούς.

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Τι να επισκεφτείς στη Σλοβενία:

Λίμνη Μπλεντ (Bled): Το παραμυθένιο ορόσημο της χώρας.

Φαράγγι Vintgar & Ποταμός Soča: Παράδεισος για λάτρεις της φύσης.

Ορεινά χωριά: Ιδανικά για ποδηλατικό και πεζοπορικό τουρισμό.

5. Ιρλανδία: Ασφάλεια και παραδοσιακή φιλοξενία

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει η Ιρλανδία. Η στρατιωτική ουδετερότητα, η αποχή από διεθνείς συρράξεις και η πασίγνωστη φιλοξενία των κατοίκων της δημιουργούν ένα αίσθημα σιγουριάς σε ντόπιους και επισκέπτες.

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Κορυφαία αξιοθέατα στην Ιρλανδία:

Cape Clear Island & Three Castle Head

Drombeg Stone Circle

Οι επιβλητικές παράκτιες διαδρομές της Δυτικής Ιρλανδίας.

Ποια είναι τα κοινά χαρακτηριστικά των ασφαλέστερων χωρών;