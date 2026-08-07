Πορτογαλία: 10 μαγευτικά μέρη πέρα από τη Λισαβόνα

Καλοδιατηρημένες μεσαιωνικές πόλεις, γραφικά χωριά, ειδυλλιακές ακτές και συναρπαστικά ορεινά τοπία. Δέκα υπέροχοι προορισμοί στην Πορτογαλία για να βάλετε στη λίστα με τα επόμενα ταξίδια σας

H Λισαβόνα είναι μια υπέροχη πόλη που προσφέρει ό,τι χρειάζεστε από μια εξόρμηση στην Ευρώπη: πολιτισμό, μοναδικά αξιοθέατα, ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική και καλό φαγητό. Αν όμως έχετε ήδη επισκεφθεί την πορτογαλική πρωτεύουσα και θέλετε να δείτε κάτι διαφορετικό, η Πορτογαλία έχει πολλές πόλεις - διαμάντια και μαγευτικά παραθαλάσσια και ορεινά μέρη που μπορούν να ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό ταξιδιώτη. Αυτά είναι μερικά από τα best of της χώρας.

Σίντρα

Εάν έχετε μία παραπάνω μέρα στη Λισαβόνα και θέλετε να κάνετε μια ρομαντική μονοήμερη εκδρομή, η απάντηση είναι μόνο μία: Σίντρα! Σαράντα λεπτά με το τρένο από την πορτογαλική πρωετεύουσα, βρίσκεται μια παραμυθένια πόλη - Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO- γεμάτη με παλάτια, κήπους και επαύλεις. Το επιβλητικό Palacio Nacional de Sintra, το πολύχρωμο Palacio Nacional da Pena, στην κορυφή απόκρημνου βράχου, το Castelo dos Mouros και το Palácio de Monserrate με τον πανέμορφο βοτανικό κήπο, είναι τα σημαντικότερα αξιοθέατά της.

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