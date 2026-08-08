5 ψαροχώρια της Ελλάδας που μοιάζουν βγαλμένα από καρτ ποστάλ

Από την Ήπειρο μέχρι την Πελοπόννησο, σας παρουσιάζουμε πέντε γραφικά και άγνωστα σε πολλούς ψαροχώρια της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Σκέφτεστε μια αποδράση δίπλα στη θάλασσα για να ξεφύγετε έστω και λίγο από την καθημερινότητα, να πιείτε τον καφέ σας με θέα το λιμάνι, να απολαύσετε φρέσκο ψάρι απευθείας από τα καΐκια και να κολυμπήσετε σε ήσυχες παραλίες; Μια εκδρομή σε ένα γραφικό ψαροχώρι είναι ίσως αυτό που χρειάζεστε.

Οι παρακάτω παραθαλάσσιες γωνιές είναι από εκείνα τα μέρη που πολλοί δεν γνωρίζουν και που σίγουρα αξίζει να ανακαλύψετε. Βρίσκονται στην ηπειρωτική Ελλάδα αλλά θυμίζουν νησί. Από την Ήπειρο μέχρι την Πελοπόννησο, συγκεντρώσαμε και σας παρουσιάζουμε πέντε γραφικά ψαροχώρια για γαλήνιες διακοπές.

Σαγιάδα, Θεσπρωτία

Η Σαγιάδα της Θεσπρωτίας απέχει 20 χλμ. από την Ηγουμενίτσα και είναι το δυτικότερο σημείο της ηπειρωτικής Ελλάδας. Πολύ κοντά στις εκβολές του ποταμού Καλαμά, αυτό το γραφικό ψαροχώρι προσφέρεται για ήσυχες αποδράσεις δίπλα στη θάλασσα, για να απολαύσετε φρέσκο ψάρι και νόστιμα θαλασσινά και να βουτήξετε σε παραλίες με πεντακάθαρα νερά. Η Σαγιάδα είναι ένα νέος οικισμός που δημιουργήθηκε μετά το 1943, όταν οι Γερμανοί πυρπόλησαν την άλλοτε σημαντική για τη γεωγραφική της θέση, κωμόπολη, την Παλιά Σαγιάδα και οι κάτοικοί της αναγκάστηκαν να κατέβουν κοντά στο λιμανάκι της περιοχής, το Σκάλωμα.

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