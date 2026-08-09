Αν τα πάρεις, θα το μετανιώσεις: 5 πράγματα που πρέπει, αλήθεια, να αφήσεις στο δωμάτιο του ξενοδοχείου

Πολλοί έχουν την τάση να τα παίρνουν μαζί τους κατά το check-out. Μέγα λάθος!

Ο Αύγουστος αποτελεί τον κατεξοχήν μήνα διακοπών για τους περισσότερους από εμάς. Τα ρολά κατεβαίνουν, οι υπολογιστές κλείνουν, οι ειδοποιήσεις απενεργοποιούνται και το πρόγραμμα περιλαμβάνει ήλιο, θάλασσα, φαγητό, ύπνο και ξανά από την αρχή. Τα νησιά - και όχι μόνο - πλημμυρίζουν από κόσμο, με τον τουριστικό τομέα να «ανθίζει». Σίγουρα, έχεις βρεθεί και εσύ σε ξενοδοχεία τέτοια περίοδο και, ίσως, σίγουρα να έχεις κάποιον γνωστό που έχει την τάση να παίρνει από το δωμάτιό του φεύγοντας διάφορα καλούδια. Και όχι, δεν εννοώ φαγητά, αλλά πράγματα που ανήκουν στην επιχείρηση και διατίθενται σε εμάς τις ημέρες της διαμονής μας.

Σε αυτό το άρθρο, βέβαια, δεν θα κρίνουμε την επιλογή τους, αλλά θα τους ωθήσουμε να ξανασκεφτούν την πράξη τους - όχι, επειδή είμαστε ηθικοί, αλλά επειδή μπορεί πραγματικά να τους κοστίσει. Και θα μου πεις, ο Ρος και ο Τσάντλερ στα «Φιλαράκια» ήταν καλύτεροι που προσπαθούσαν να πάρουν από το δωμάτιό τους στο ξενοδοχείο όσα περισσότερα μπορούσαν; Όχι, θα σου πω και ταυτόχρονα θα σου εξηγήσω, γιατί δεν πρέπει ποτέ μα ποτέ ξανά να βάλεις στη βαλίτσα σου αυτά τα πέντε πράγματα που θα βρεις στα δωμάτια ξενοδοχείων. Για την ακρίβεια, θα εξηγήσουν οι ειδικοί τι μπορεί να κρύβεται πίσω από ένα μπουρνούζι, μια πετσέτα ή ένα ζευγάρι παντόφλες, που για εσένα φαίνονται εντελώς «αθώα».

5 αντικείμενα που δεν πρέπει ποτέ να παίρνεις μαζί σου από τα δωμάτια ξενοδοχείων

1. Μπουρνούζια

Μπορεί να είναι από τα πιο δελεαστικά «αναμνηστικά» μιας πολυτελούς διαμονής, όμως το μπουρνούζι ανήκει στο ξενοδοχείο. Ειδικά όταν πρόκειται για επώνυμα ή υψηλής ποιότητας κομμάτια, η αντικατάστασή τους μπορεί να κοστίσει αρκετά. Σε περίπτωση που το πάρεις χωρίς άδεια, το ξενοδοχείο μπορεί να χρεώσει την αξία του στον λογαριασμό σου. Επίσης, σκέψου από πόσο κόσμο έχει χρησιμοποιηθεί πριν από εσένα.

2. Πετσέτες

Οι πετσέτες είναι ίσως από τα πιο συνηθισμένα αντικείμενα που «εξαφανίζονται» από τα δωμάτια ξενοδοχείων. Σε αντίθεση με τα προϊόντα περιποίησης μιας χρήσης, προορίζονται για πλύσιμο και επαναχρησιμοποίηση από τους επόμενους επισκέπτες. Να σημειωθεί, ότι συνήθως «κουβαλούν» και πολλά μικρόβια. Γι’ αυτό, όσο δελεαστικό κι αν είναι να τις πάρεις μαζί σου, καλύτερα να το ξανασκεφτείς.

3. Μαξιλάρια και κλινοσκεπάσματα

Μαξιλάρια, σεντόνια και λοιπά κλινοσκεπάσματα αποτελούν ξεκάθαρα μέρος του εξοπλισμού του δωματίου και δεν προορίζονται για το σπίτι μας. Μπορεί ένα μαξιλάρι να σου χάρισε τον καλύτερο ύπνο των διακοπών, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείς να το βάλεις στη βαλίτσα. Αντίθετα, μπορείς να ρωτήσεις το ξενοδοχείο αν υπάρχει δυνατότητα αγοράς αντίστοιχου προϊόντος ή πληροφορίες για τη εύρεσή του.

4. Σεσουάρ

Ακόμη κι αν το σεσουάρ δεν είναι στερεωμένο στον τοίχο, δεν σημαίνει ότι αποτελεί παροχή που μπορείς να πάρεις μαζί σου. Το ίδιο ισχύει για μικρές ηλεκτρικές συσκευές και αντικείμενα του δωματίου, όπως βραστήρες, τηλεχειριστήρια ή άλλον εξοπλισμό. Με απλά λόγια, ό,τι υπάρχει εκεί για να εξυπηρετήσει τη διαμονή σου, θα πρέπει να παραμείνει στο δωμάτιο.

5. Παντόφλες

Οι παντόφλες είναι η περίπτωση που βρίσκεται κάπου ανάμεσα στο «ναι» και στο «όχι». Σε αρκετά ξενοδοχεία, ιδιαίτερα στα πιο πολυτελή, οι παντόφλες δεν πλένονται ούτε επαναχρησιμοποιούνται και έτσι συχνά θεωρείται αποδεκτό να τις πάρει ο επισκέπτης. Ωστόσο, οι πολιτικές διαφέρουν από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο, οπότε αν δεν είστε σίγουροι, μια γρήγορη ερώτηση στη ρεσεψιόν είναι η καλύτερη λύση.



