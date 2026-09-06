5 προορισμοί στην Ευρώπη που μπορείς να γυρίσεις σε 72 ώρες - Για τις πρώτες αποδράσεις του φθινοπώρου

Μπορεί οι καλοκαιρινές διακοπές να αποτελούν πια ανάμνηση, αλλά ποιος είπε ότι τα ταξίδια σταματούν εδώ; Το φθινόπωρο είναι η ιδανική εποχή για εκδρομές στην Ευρώπη.

Το καλοκαίρι έφυγε, οι βαλίτσες επέστρεψαν στη θέση τους και μαζί τους επέστρεψε και η καθημερινότητα. Το πρόγραμμα γέμισε ξανά με δουλειά, υποχρεώσεις, ξυπνητήρια και εκείνες τις ατελείωτες λίστες με πράγματα που πρέπει να γίνουν. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι πρέπει να περιμένουμε μέχρι το επόμενο καλοκαίρι για να ξαναφύγουμε.

Ένα τριήμερο είναι αρκετό για να αλλάξεις εικόνες, να περπατήσεις σε μια καινούργια πόλη, να φας κάτι διαφορετικό και να επιστρέψεις στη βάση σου με την αίσθηση ότι έκανες ένα μικρό διάλειμμα. Και το φθινόπωρο είναι, ίσως, η καλύτερη εποχή για αυτό. Οι θερμοκρασίες είναι πιο ευχάριστες για ατελείωτες βόλτες, η τουριστική κίνηση είναι διαφορετική και οι ευρωπαϊκές πόλεις αποκτούν μια πιο ατμοσφαιρική διάθεση. Αν, λοιπόν, έχεις στη διάθεσή σου μόλις 72 ώρες, αυτές είναι πέντε πόλεις που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου.

5 προορισμοί στην Ευρώπη για τα πρώτα ταξίδια του φθινοπώρου

Πράγα

Η Πράγα μοιάζει φτιαγμένη για φθινοπωρινό city break. Το ιστορικό κέντρο της είναι αρκετά μαζεμένο, ώστε να το εξερευνήσεις με τα πόδια, ενώ οι αποστάσεις ανάμεσα στα σημαντικότερα σημεία δεν θα σου φάνε πολύτιμο χρόνο από το ταξίδι. Μπορείς να ξεκινήσεις από την Παλιά Πόλη, να περάσεις από τη Γέφυρα του Καρόλου και να συνεχίσεις προς το Κάστρο της Πράγας. Ανάμεσα στα αξιοθέατα, άφησε χρόνο για μια στάση σε κάποιο από τα καφέ της πόλης και μια βραδινή βόλτα δίπλα στον Μολδάβα. Τρεις ημέρες είναι αρκετές για να πάρεις μια πολύ καλή γεύση από την τσεχική πρωτεύουσα, χωρίς να αισθανθείς ότι απλώς τρέχεις από αξιοθέατο σε αξιοθέατο.

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Ρώμη

Η Ρώμη είναι από τους προορισμούς που μπορούν να γεμίσουν ένα ολόκληρο δεκαπενθήμερο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αξίζει για ένα σύντομο ταξίδι. Αντίθετα, σε 72 ώρες μπορείς να δεις πολλά από τα σημαντικότερα σημεία της και να αφήσεις αρκετό χώρο για αυθόρμητες βόλτες. Κολοσσαίο, Ρωμαϊκή Αγορά, Πάνθεον, Φοντάνα ντι Τρέβι και Piazza Navona μπορούν να μπουν εύκολα στο πρόγραμμα, ενώ το φθινόπωρο οι πιο ήπιες θερμοκρασίες κάνουν το περπάτημα στην πόλη πολύ πιο απολαυστικό. Και φυσικά, ένα ταξίδι στη Ρώμη δεν ολοκληρώνεται χωρίς ιταλικό φαγητό. Άφησε το πρόγραμμα λίγο πιο χαλαρό για να καθίσεις για pasta, pizza ή ένα aperitivo και να απολαύσεις την πόλη, όπως κάνουν οι ντόπιοι.

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Βουδαπέστη

Η Βουδαπέστη είναι ένας προορισμός που συνδυάζει αρχιτεκτονική, φαγητό, νυχτερινή ζωή και χαλάρωση - και όλα αυτά χωρούν άνετα σε ένα τριήμερο. Ο Δούναβης αποτελεί σημείο αναφοράς της πόλης, με το Κοινοβούλιο, τη Γέφυρα των Αλυσίδων και τον Προμαχώνα των Ψαράδων να είναι μερικά από τα σημεία που αξίζει να γνωρίσεις. Το φθινόπωρο υπάρχει και ένας ακόμη λόγος για να την επιλέξεις: τα θερμά λουτρά της. Μετά από ώρες περπατήματος, μια στάση στα περίφημα λουτρά της πόλης είναι ο ιδανικός τρόπος για να χαλαρώσεις πριν συνεχίσεις τη βόλτα σου.

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Πόρτο

Για κάτι πιο ήρεμο και ρομαντικό, το Πόρτο είναι μια εξαιρετική επιλογή. Δεν χρειάζεται να έχεις αυστηρό πρόγραμμα για να το απολαύσεις. Η χαρά βρίσκεται στις βόλτες δίπλα στον Ντούρο, στα πολύχρωμα κτίρια, στα πλακόστρωτα σοκάκια και στις μικρές στάσεις για καφέ και φαγητό. Σε ένα τριήμερο μπορείς να εξερευνήσεις το ιστορικό κέντρο, να περάσεις απέναντι στη Vila Nova de Gaia και να γνωρίσεις την παράδοση του κρασιού Porto. Είναι ο προορισμός για όσους θέλουν ένα ταξίδι χωρίς πίεση, όπου το ίδιο το περπάτημα στους δρόμους της πόλης αποτελεί μέρος της εμπειρίας.

Άμστερνταμ

Το Άμστερνταμ είναι μια ακόμη πόλη που προσφέρεται για σύντομη απόδραση, ειδικά αν θέλεις να συνδυάσεις βόλτες, πολιτισμό και cool vibes. Τα κανάλια, τα χαρακτηριστικά σπίτια και οι γειτονιές του κέντρου μπορούν να εξερευνηθούν εύκολα με τα πόδια ή με ποδήλατο. Παράλληλα, ένα απόγευμα σε κάποιο από τα δεκάδες μουσεία του μπορεί να δώσει μια διαφορετική διάσταση στο ταξίδι, ενώ οι μικρές γειτονιές μακριά από τα πιο τουριστικά σημεία αξίζουν τον χρόνο σου. Το φθινόπωρο, με τα δέντρα γύρω από τα κανάλια να αλλάζουν χρώμα, η πόλη αποκτά μια ιδιαίτερα όμορφη όψη, που αξίζει να δεις - έστω και για 72 ώρες.

