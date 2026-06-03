Η εποχή της "Cool Bride" είναι εδώ: H Bridal Designer, Χριστιάννα Ντούμα, επαναπροσδιορίζει τη νυφική μόδα μέσα από μια ανατρεπτική, βιώσιμη editorial καμπάνια

Μια τολμηρή στροφή στο σύγχρονο bridal styling και την υψηλή ραπτική σηματοδοτεί η νέα καμπάνια της Christianna Douma.

Διατηρώντας τον ρομαντισμό ως βασικό πυρήνα, η σχεδιάστρια τον επαναπροσδιορίζει μέσα από ένα απόλυτα σύγχρονο πρίσμα. Αφήνει πίσω τα στημένα κλισέ του παρελθόντος και μέσα από την πιο πρόσφατη φωτογράφισή της, υμνεί την ελευθερία, τον δυναμισμό και το ανεπιτήδευτο "coolness" της σύγχρονης γυναίκας.

Η διάθεση της νέας συλλογής “The Pearl Season”, συμπεριλαμβανομένης και της εξαιρετικά περιορισμένης Capsule Collection “Veils & Vows”, είναι η απενοχοποίηση του νυφικού ενδύματος. Η Christianna Douma προτείνει νυφικά ως έργα τέχνης, με ρευστά draping που θυμίζουν γλυπτά, χειροποίητες λεπτομέρειες με διαφάνειες και χάντρες, αλλά και ανατρεπτικά two-piece σύνολα (boho crop tops με περίτεχνα embroideries). Όλη η συλλογή χαρακτηρίζεται από μια ισορροπία ανάμεσα στο αβίαστο στυλ και την αιθέρια κομψότητα.

Την ίδια στιγμή, η σχεδιάστρια διατηρεί και εξελίσσει το signature χαρακτηριστικό της: την πολυχρηστικότητα των νυφικών με γνώμονα τη βιωσιμότητα. Πολλές από τις δημιουργίες της νέας συλλογής έχουν σχεδιαστεί με μια έξυπνη, μεταβατική φιλοσοφία. Αφαιρώντας στρατηγικά κομμάτια, όπως φούστες, layers ή μανίκια, το νυφικό μεταμορφώνεται σε ένα εντελώς νέο, ready-to-wear ή ακόμα καλύτερα ready-to-party φόρεμα. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στη νύφη όχι μόνο να αλλάξει look κατά τη διάρκεια της βραδιάς, αλλά εξασφαλίζει και τη "δεύτερη ζωή" του ρούχου μετά τον γάμο, αποδεικνύοντας ότι η υψηλή ραπτική μπορεί να σέβεται απόλυτα το περιβάλλον.

Το απόλυτο fashion statement της καμπάνιας ολοκληρώνεται μέσα από το ανατρεπτικό styling. Η νύφη της Christianna Douma, ή ακόμα καλύτερα #theCDgirl , συνδυάζει τα haute couture φορέματά της με statement γυαλιά ηλίου, εντυπωσιακά κοσμήματα & χειροποίητα παπούτσια, επιβεβαιώνοντας πως ο σύγχρονος ρομαντισμός είναι πολυδιάστατος, ηθικός και βαθιά editorial!

Για την υλοποίηση της καμπάνιας, η Χριστιάννα Ντούμα συγκέντρωσε μια κορυφαία ομάδα επαγγελματιών. Πίσω από το φακό βρέθηκε ο φωτογράφος Φώτης Πλέγας, αιχμαλωτίζοντας την ενέργεια και την υψηλή αισθητική της συλλογής. Η φωτογράφιση φιλοξενήθηκε στο Luna Barre 22, στα Βριλήσσια, ένα νέο χώρο με υψηλή αισθητική, που αποτέλεσε τον ιδανικό καμβά για να αναδειχθούν οι δημιουργίες.

Το ανατρεπτικό "Cool Bride" styling απογειώθηκε μέσα από εντυπωσιακά γυαλιά (ευγενική χορηγία των Kokkoris Optics), τα εκλεπτυσμένα κοσμήματα Thallo, και τα κομψά παπούτσια Savrani Creations. Το μακιγιάζ ανέλαβε η Natasha Takis, ενώ το hairstyling η Χαρά Τσιαμούλη.