Eleon Loft: Where your Dream Wedding becomes a Lasting Memory

Στην καρδιά της Αθήνας, το Eleon Loft συνδυάζει τη μαγεία της πιο σημαντικής στιγμής της ζωής σας με την ανεξίτηλη ομορφιά της πόλης. Με πανοραμική θέα στον λόφο του Φιλοπάππου και το όρος Αιγάλεω, ο χώρος προσφέρει ένα περιβάλλον σύγχρονης κομψότητας, ιδανικό για μία εκδήλωση με χαρακτήρα και αισθητική.

Το Eleon Loft προσφέρει έναν εξαιρετικά ευέλικτο χώρο, προσαρμόσιμο στις ανάγκες κάθε εκδήλωσης, από 80 έως 1200 καλεσμένους. Ο χώρος διαμορφώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η άνεση και η ευχάριστη παραμονή όλων των καλεσμένων σας.



Στα σημαντικά πλεονεκτήματα του χώρου συγκαταλέγεται η άνετη και εύκολη στάθμευση των οχημάτων των καλεσμένων σας.



Για το φαγητό, η εμπειρία απογειώνεται με μεσογειακές, γαλλικές γεύσεις και κορυφαία πρώτη ύλη, σε Buffet, Menu ή Cocktail Finger Food, επιμελημένα από τον Executive Chef, Jean Yves Carattoni. Κάθε γεύμα είναι μια γευστική απόλαυση που θα σφραγίσει την εκδήλωσή σας.



Η αφοσιωμένη ομάδα μας φροντίζει με κάθε λεπτομέρεια για να δημιουργήσει μια μοναδική εμπειρία για εσάς και τους αγαπημένους σας, μια εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη. Είτε πρόκειται για τη μεγάλη ημέρα του γάμου σας, μια βάπτιση ή ακόμα και το παιδικό σας πάρτυ, εδώ θα ζήσετε την πιο όμορφη εκδήλωση.



Αφήστε τη φροντίδα των λεπτομερειών σε εμάς και απολαύστε την παρέα των αγαπημένων σας χωρίς άγχη. Επιτρέψτε μας να μετατρέψουμε τα όνειρά σας σε πραγματικότητα, σε έναν φωτεινό, πολυμορφικό χώρο με πανοραμική θέα της πρωτεύουσας και εύκολη πρόσβαση για όλους.

Δεν είμαστε απλώς ένας ιδανικός χώρος για εκδηλώσεις. Είμαστε η ολοκληρωμένη λύση για την εκδήλωσή σας και η μοναδική εμπειρία για τους καλεσμένους σας.



ELEON LOFT: Αντιτορπιλικού Βέλους 3 & Ναυτικού 17

Βοτανικός, Αθήνα, Τηλ.: 210-3219600, e-mail: [email protected]

Υπεύθυνη Πωλήσεων: Ισαβέλλα Ξενουδάκη

