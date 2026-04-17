Asteria Rooftop: Ένα spot εκτοξεύει στα αστέρια κάθε στιγμή πριν ή μετά τον γάμο - Μια ανάσα μακριά

Από το premium bachelor ή το after wedding party μέχρι την πιο... ειδυλλιακή πρόταση γάμου που ονειρεύτηκες: 3+1 περιστάσεις που μπορεί να φιλοξενήσει το rooftop των Αστεριών με την απαράμιλλη θέα, τα signature cocktails και τα premium bites.

Πρόταση γάμου στο εξωτερικό, Bachelorette και Bachelor Party σε κάποιο Ελληνικό νησί: Μια φορά και έναν καιρό όλες αυτές οι ιδέες μας ενθουσίαζαν. Αλήθεια όμως, μήπως στην πραγματικότητα μιλάμε για σπατάλη πολύτιμου χρόνου και ενέργειας; Και μάλιστα σε μια περίοδο που οι μελλόνυμφοι πρέπει να δείχνουν πιο όμορφοι και ξεκούραστοι από ποτέ.

Ο γάμος είναι από μόνος του ένα φωτεινό πλην όμως απαιτητικό project. Για αυτό, τόσο πριν, όσο και μετά την γαμήλια τελετή έχει σημασία το ζευγάρι να μοιράζεται εμπειρίες για δύο ή και στιγμές με φίλους, που θα αποφορτίζουν τους μελλόνυμφους, προσδίδοντάς τους τη γοητεία της χαράς και της ανεμελιάς.

Φαντάζεσαι όλη αυτή η ρομαντική και premium ατμόσφαιρα να σου προσφερόταν μια ανάσα μακριά; Να απολάμβανες βραδιές με τις φίλες ή το ταίρι σου χωρίς να ξεμακρύνεις και να αναλωθείς σε επιπλέον ετοιμασίες; Λοιπόν υπάρχουν κάποιοι χώροι που δεν χρειάζονται υπερβολές για να σε κερδίσουν. Το Asteria Rooftop, «νεοσύστατο μέλος» του συμπλέγματος Asteria Glyfada είναι ακριβώς αυτό: Ένα μέρος που από τη στιγμή που ανεβαίνεις, νιώθεις ότι αφήνεις πίσω την πόλη και μπαίνεις σε ένα μικρό, φωτεινό σύμπαν. Κι όλα αυτά τόσο κοντά σου αλλά και τόσο μακριά από τη βουή της πόλης: Στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, στην παραλία Γλυφάδας.

Η πρώτη σου σκέψη όταν δεις τη θέα από το Rooftop; «Εδώ θέλω να γιορτάσω κάτι σημαντικό». Και όσο θα κάθεσαι σε ένα από τα άνετα lounge καθίσματα, με το βλέμμα σου να χάνεται στον ορίζοντα και το φως του ηλιοβασιλέματος να σβήνει κάθε έγνοια, θα καταλάβεις πως αυτή η μικρή όαση των νοτίων προαστίων δεν είναι απλά όμορφη. Είναι ένας τόπος αλλού, μέσα στην πόλη και ταυτόχρονα τόσο μακριά από αυτήν.

Με τον μινιμαλιστικό σχεδιασμό του, τη σύγχρονη κομψότητα και μια ανεπιτήδευτη αίσθηση πολυτέλειας, το Asteria Rooftop υπηρετεί μια ξεκάθαρα premium φιλοσοφία: Tίποτα δεν είναι υπερβολικό, αλλά όλα είναι προσεγμένα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Από τα signature cocktails μέχρι τα ιαπωνικά bites, κάθε στοιχείο σε προσκαλεί να το απολαύσεις αργά, όπως του αξίζει.

3+1 στιγμές που αξίζει να ζήσεις στο Asteria Rooftop

1. Premium bachelor με θέα που δεν συγκρίνεται

Ούτε μικροσκοπικός αλλά ούτε και χαοτικός, ο χώρος στα Asteria Rooftop είναι ό,τι πρέπει για ένα εργένικο celebration που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα κλασικά. Εδώ μιλάμε για ένα bachelor ή ένα bachelorette που μοιάζει περισσότερο με curated εμπειρία: Signature cocktails, εκλεπτυσμένα bites, μουσική και μια ατμόσφαιρα που ισορροπεί τέλεια ανάμεσα στην καλοκαιρινή ανεμελιά και το απόλυτο elegant.

Να γιατί αυτό το κρυμμένο μυστικό είναι η ιδανική επιλογή αν θέλεις να γιορτάσεις με τις φίλες σου χωρίς υπερβολές, αλλά με στυλ. Αν λοιπόν θέλεις να αποφύγεις την εξουθένωση του ξέφρενου bachelorette, αλλά να δώσεις στην περίσταση τη λάμψη που της αναλογεί, το Asteria Rooftop είναι το spot που δεν ήξερες ότι χρειαζόσουν.

2. After wedding party κάτω από τα αστέρια

Αφού τελειώσουν όλα τα «πρέπει» του γάμου, αυτό που μένει είναι η ανάγκη να χαλαρώσεις και να το ζήσεις πραγματικά. Το Asteria Rooftop μεταμορφώνεται τη βραδιά του ζευγαριού σε μια εντυπωσιακή σκηνή, πιο φωτεινή, πιο ζωντανή, σχεδόν κινηματογραφική.

Εδώ μπορείς να συνεχίσεις τη βραδιά με τους αγαπημένους σου, με ποτά, μουσική και αυτή τη μοναδική αίσθηση ελευθερίας που έρχεται μετά από μια τόσο μεγάλη μέρα. Με χωρητικότητα που αγγίζει τους 220 καλεσμένους, ο χώρος μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε περίσταση: Από κάτι απόλυτα προσωπικό, μέχρι ένα μεγάλο, εντυπωσιακό και παράλληλα φινετσάτο event.

3. Ένα απλό, ρομαντικό ποτό, που τελικά δεν είναι καθόλου απλό

Και εδώ είναι η έκπληξη. Στο Asteria Rooftop, δεν χρειάζεται να έχεις κάποιο μεγάλο event για να πας. Μπορείς απλά να κλείσεις ένα τραπέζι και να απολαύσεις ένα ποτό με το ταίρι σου ή το ζευγάρι που θα σας παντρέψει. Και κάπως έτσι, μια «απλή» έξοδος μετατρέπεται σε κάτι πολύ πιο ξεχωριστό.

Για φαντάσου και αυτό...

+1. Μια πρόταση γάμου βγαλμένη από τον κόσμο των ονείρων

Αν υπάρχει ένα σκηνικό που μπορεί να κάνει μια τέτοια στιγμή ακόμα πιο μαγική, είναι αυτό. Ο ήλιος να δύει, η θάλασσα να παίρνει χρυσαφένιες αποχρώσεις και εσύ να απολαμβάνεις ένα δροσιστικό cocktail ή το αγαπημένο σου κρασί. Και κάπου εκεί… να συμβεί.

Ακόμα κι αν εσύ έφτασες στα σκαλιά της εκκλησίας, το Asteria Rooftop είναι ένα μέρος που θα γεννήσει στους καλεσμένους σου πολλές φανταστικές ιδέες.

Αυτό που ξεχωρίζει στο Asteria Rooftop είναι πως σου δίνει επιλογές. Μπορείς να οργανώσεις ένα prive party και να έχεις τον χώρο αποκλειστικά για εσένα ή να τον απολαύσεις πιο χαλαρά, χωρίς δεσμεύσεις, σαν μια όμορφη στάση μέσα στην εβδομάδα σου.

Και ίσως αυτό είναι που το κάνει τόσο ξεχωριστό: Προσαρμόζεται στη δική σου στιγμή, μικρή ή μεγάλη, και την κάνει να μοιάζει ακόμα πιο λαμπερή.

Αν ρωτάς εμάς, το Asteria Rooftop στη Γλυφάδα είναι από εκείνα τα μέρη που δεν πας απλά μία φορά. Ανήκει σε αυτά που επιστρέφεις κάθε φορά που θέλεις να νιώσεις λίγο πιο κοντά στα αστέρια!

By phone: 2111907000

[email protected], Λεωφόρος Ποσειδώνος 110, Γλυφάδα