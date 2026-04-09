Η άνοιξη έρχεται με μια σειρά από προσκλητήρια για γάμους, αν λοιπόν ετοιμάζεις και εσύ τον γάμο της καλύτερής σου φίλης, και έχεις τιμηθεί με τον ρόλο της κουμπάρας, έχουμε συγκεντρώσει μια σειρά από κομψές επιλογές σε παπούτσια, για να είσαι κομψή αλλά κυρίως άνετη.

Ανάμεσα στο φόρεμα, τα αξεσουάρ και το γενικό concept του γάμου, τα παπούτσια είναι εκείνα που θα απογειώσουν το σύνολο και θα καθορίσουν όχι μόνο την αισθητική, αλλά και το πώς θα κινηθείς μέσα στη μέρα

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να λάβεις υπόψη είναι το ύφος του γάμου. Ένα formal σκηνικό απαιτεί πιο κομψές επιλογές, όπως ψηλοτάκουνα πέδιλα ενώ ένας πιο χαλαρός υπαίθριος γάμος επιτρέπει πιο άνετες λύσεις, όπως kitten heels ή ακόμα και κομψά φλατ.

Κουμπάρα σε ανοιξιάτικο γάμο: Τι παπούτσια να διαλέξεις για να είσαι κομψή αλλά κυρίως άνετη

Εξίσου σημαντική είναι φυσικά και η επιλογή του χρώματος. Οι ουδέτερες αποχρώσεις, όπως nude και χρυσό, παραμένουν διαχρονικές και ταιριάζουν εύκολα με σχεδόν όλα τα φορέματα, ενώ τα μεταλλικά δίνουν μια διακριτική λάμψη χωρίς υπερβολή. Από την άλλη, μια πιο τολμηρή επιλογή — ένα έντονο χρώμα που κάνει αντίθεση μπορεί να δώσει χαρακτήρα στο look.

Τέλος, και ίσως πιο σημαντικό από όλα, είναι η άνεση. Η κουμπάρα είναι συνεχώς σε κίνηση, από την προετοιμασία μέχρι την τελετή και το πάρτι, ένα κομψό ζευγάρι παπούτσια που δεν μπορείς να περπατήσεις λοιπόν δεν έχει θέση σε αυτή τη μέρα.

Δες παρακάτω τις επιλογές της αγοράς

