Μπορείς να φορέσεις λευκό με print σε καλοκαιρινό γάμο; Οι bridal experts απαντούν

Το λευκό χρώμα είναι αποκλειστικά για το ζευγάρι σε έναν γάμο, τι γίνεται όμως όταν το σύνολο που θέλεις να φορέσεις δεν είναι αμιγώς λευκό, αλλά έχει έντονα floral ή άλλα πολύχρωμα prints;

Το λευκό, είτε σε φόρεμα ειτε σε ολόσωμη φόρμα, αποτελεί μια επιλογή που μπορεί να φορεθεί χωρίς να θεωρηθεί στιλιστικό ατόπημα ή μήπως εξακολουθεί να παραβιάζει τους κανόνες του wedding guest dressing;

Σύμφωνα με bridal stylists και wedding experts, η απάντηση δεν είναι απόλυτη, αλλά όλα εξαρτώνται από το πόσο «λευκό» δείχνει τελικά το φόρεμα.

Μπορείς να φορέσεις λευκό με prints σε καλοκαιρινό γάμο; Οι bridal experts απαντούν

Ο κανόνας του 75/25

Η Gabrielle Hurwitz από το Gabrielle Hurwitz Bridal Styling, δίνει στο marthastewart. com έναν απλό τρόπο για να καταλάβεις αν ένα printed φόρεμα είναι κατάλληλο για γάμο. Ιδανικά, το χρώμα και τα σχέδια θα πρέπει να καλύπτουν περίπου το 75 τις εκατό του φορέματος, ενώ το λευκό να περιορίζεται στο υπόλοιπο 25. Με πιο απλά λόγια, όταν κάποιος βλέπει το φόρεμα από απόσταση, η πρώτη εντύπωση πρέπει να είναι ότι πρόκειται για ένα πολύχρωμο σύνολο και όχι για ένα λευκό φόρεμα.

Προτίμησε μεγάλα και έντονα μοτίβα

Σημαντικό ρόλο παίζει και το μέγεθος του print. Τα μεγάλα, ζωηρά λουλούδια ή τα έντονα γραφικά σχέδια κάνουν το φόρεμα να δείχνει πιο ξεκάθαρα ως ένα χρωματιστό κομμάτι, λέει η η Katie Rieben, συνιδρύτρια της Poémia. Αντίθετα, τα πολύ μικρά floral μοτίβα πάνω σε λευκή βάση μπορεί εύκολα να θυμίσουν δαντέλα ή κεντήματα που συναντά κανείς συχνά στα νυφικά, δημιουργώντας μια πιο bridal αισθητική.

Πρόσεξε τους χρωματικούς συνδυασμούς

Οι bridal stylist Laine Palm της Laine Palm Event Planning & Design, επισημαίνει ότι ορισμένοι συνδυασμοί, όπως το λευκό με το γαλάζιο ή το λευκό με πολύ απαλό ροζ, μπορεί να παραπέμπουν σε bridesmaids ή ακόμη και σε νυφικές εμφανίσεις και η συμβουλή της είναι αν έχεις αμφιβολίες, είναι προτιμότερο να επιλέξεις ένα φόρεμα με πιο έντονα χρώματα ή με σκουρόχρωμη βάση.

Σκέψου το ύφος του γάμου

Πριν αποφασίσεις τι θα φορέσεις, λάβε υπόψη την τοποθεσία, την ώρα και το dress code της εκδήλωσης. Ένα floral φόρεμα μπορεί να είναι ιδανικό για έναν καλοκαιρινό γάμο σε κτήμα ή σε νησί, αλλά να μη ταιριάζει εξίσου σε μια βραδινή δεξίωση με black tie χαρακτήρα.

Αν έχεις αμφιβολίες, καλύτερα να το αποφύγεις

Οι περισσότεροι wedding experts συμφωνούν σε έναν βασικό κανόνα: αν αναρωτιέσαι αν το φόρεμά σου είναι υπερβολικά λευκό, πιθανότατα θα πρέπει να επιλέξεις κάτι διαφορετικό.

