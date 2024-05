Η Ganni θα εκδώσει το «The Ganni Playbook» για βιώσιμες fashion επιχειρήσεις

Η Ganni πηγαίνει το πάθος της για βιωσιμότητα σε άλλο επίπεδο

Το δανέζικο fashion brand Ganni ανακοίνωσε την έκδοση ενός νέου βιβλίου από τον συνιδρυτή του brand, Νικολάι Ρέφστρουπ, σε συνεργασία με την συγγραφέα Μπρουκ Ρόμπερτς-Ίσλαμ. Το βιβλίο θα έχει τίτλο «The Ganni Playbook: How to Get Started Creating a Responsible Business» και αναφέρει αναλυτικά τα βήματα για τη δημιουργία και διεύθυνση μιας ηθικής εταιρείας στην σημερινή βιομηχανία της μόδας. Το βιβλίο θα προπωληθεί στο site του brand, το Ganni.com, ενώ θα βγει στην παγκόσμια αγορά προς πώληση στις 12 Ιουλίου με τιμή στα 35€ περίπου.

Με οδηγό την αποστολή του να αποδείξει πως ένας ανώτερος σκοπός μπορεί να συνυπάρξει με την οικονομική επιτυχία, ο Ρέφστρουπ, σε έναν ειλικρινή και ενδιαφέρον διάλογο με την Ρόμπερτς, εξερευνά τις δυσκολίες και τις επιβραβεύσεις του να οδηγήσεις ένα fashion brand στον δρόμο της βιωσιμότητας. Το βιβλίο βλέπει με ειλικρινή τρόπο την πραγματικότητα των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την ενοχή που συνυπάρχει με την ανάπτυξη.

Το αναγνωστικό κοινό που στοχεύουν από την Ganni είναι οι fashion enthusiasts, οι επιχειρηματίες, οι άνθρωποι της βιομηχανίας και φυσικά οι νέοι. Το «The Ganni Playbook: How to Get Started Creating a Responsible Business» προκαλεί τους αναγνώστες να σκεφτούν ένα διαφορετικό μοντέλο για την επιχείρησή τους και να δώσουν την ίδια σημασία στην υπευθυνότητα, όσο και στο κέρδος.