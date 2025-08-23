Πυρκαγιές: Πολλές χώρες έχουν ξεπεράσει το ρεκόρ 20ετίας σε καμένες εκτάσεις

Γιατί οι Αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα

Μαύρη σελίδα στην ιστορία της σύγχρονης Ευρώπης αποτελεί η φετινή χρονιά καθώς πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ξεπεράσει το ρεκόρ 20ετίας σε καμένες εκτάσεις ενώ η τελική εικόνα μπορεί να είναι ακόμη χειρότερη καθώς οι περίοδοι υψηλών θερμοκρασιών και ξηρασίες παρατείνονται πλέον χρονικά και μετά από τον Αύγουστο.

Η αντιπυρική περίοδος λήγει επισήμως στις 31 Οκτωβρίου αλλά κανείς δεν εγγυάται ότι δεν θα υπάρξουν ενάρξεις πυρκαγιών και μετά από αυτή την ημερομηνία ενώ φέτος η ηγεσία του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας επεσήμανε σε όλους τους τόνους ότι απαιτείται αυξημένη εγρήγορση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Πυρκαγιές: Τα νέα πυροσβεστικά, τα canadair και η ευρωπαϊκή συνδρομή

Το 2025 ήταν μια από τις χειρότερες χρονιές όχι μόνο σε ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα στοιχεία του ευρωπαϊκού συστήματος EFFIS καταγράφουν πάνω από 10 εκατομμύρια στρέμματα καμένης γης, μια έκταση που καταρρίπτει το προηγούμενο ρεκόρ των 9,8 εκατομμυρίων στρεμμάτων που είχε σημειωθεί σε όλη τη διάρκεια του 2017.

