5 tricks για να φαίνεται το σπίτι σου μεγαλύτερο

Κάποιες φορές θέλεις –έστω και στο μάτι, να δώσεις λίγο βάθος στο σπίτι σου

Προφανώς, υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα όταν έχεις μικρό χώρο, καθώς είναι πιο εύκολο να οργανωθείς και χρειάζεσαι λιγότερα έπιπλα για να τον γεμίσεις. Ωστόσο, κάποιες φορές θέλεις –έστω και στο μάτι, να δώσεις λίγο βάθος στο σπίτι σου. Κι αυτό δεν είναι κακό.

Μπορείς με πολλούς τρόπους να το κάνεις αυτό, χωρίς ιδιαίτερο κόπο. Για την ακρίβεια, χωρίς καθόλου κόπο. Κάποια διακοσμητικά tricks είναι απλώς το «κλειδί» για να δώσεις «ανάσα» στον χώρο σου.

Τι πρέπει να κάνεις ακριβώς;

Δώσε έμφαση στο σωστό βάψιμο του χώρου

Το να επιλέξεις τις σωστές αποχρώσεις για να βάψεις έναν χώρο, είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που μπορείς να κάνεις για να τον μεταμορφώσεις. Αν θέλεις το σπίτι σου να φαίνεται μεγαλύτερο, παίξε στις αποχρώσεις του λευκού, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Αντί να επιλέξεις μόνο μία απόχρωση, συνδύασε δύο ή τρεις αποχρώσεις, χρησιμοποιώντας διαφορετικές για τους τοίχους και διαφορετικές– κατά προτίμηση πιο ανοιχτές αποχρώσεις, για το ταβάνι του σπιτιού.

Διατήρησε ίδια αισθητική σε όλους τους χώρους

Όταν ένα σπίτι είναι μικρό, το να υπάρχει συνοχή στην αισθητική του κάθε δωματίου, είναι πολύ σημαντικό. Οι πολύ μεγάλες αντιθέσεις κατακερματίζουν τους χώρους και έτσι τους κάνουν να μοιάζουν μικρότεροι. Καλό είναι, λοιπόν, να διατηρείς μια χρωματική παλέτα σε κάθε δωμάτιο, αλλά και ένα ίδιο στιλ επίπλων.

Πρόσθεσε καθρέφτες

Unsplash/ Spacejoy

Οι καθρέφτες είναι ακόμα ένας εύκολος τρόπος για να κάνεις το σπίτι να φαίνεται μεγαλύτερο. Ουσιαστικά, οι καθρέφτες δημιουργούν μια ψευδαίσθηση, ενώ χαρίζουν και μια φωτεινή πινελιά στους χώρους όπου τοποθετούνται. Φυσικά, αυτό μπορεί να επιτευχθεί και με τη προσθήκη φωτιστικών.

Εστίασε στα παράθυρα

Το φυσικό φως θα κάνει το σπίτι σου – τουλάχιστον στο μάτι, να φαίνεται πολύ μεγαλύτερο. Η δημιουργία περισσότερου φυσικού φωτισμού στο εσωτερικό του σπιτιού και η αύξηση της θέας προς το εξωτερικό, είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να αναβαθμίσεις τον χώρο σου.

Επίλεξε τα κατάλληλα έπιπλα

Unsplash/ Spacejoy

Άλλο ένα κομμάτι στο οποίο πρέπει να δώσεις έμφαση. Γενικότερα τα διακοσμητικά και τα έπιπλα που θα επιλέξεις μπορούν πολύ γρήγορα είτε να μεγαλώσουν είτε να «ρίξουν» τον χώρο σου. Όταν ένα σπίτι είναι μικρό, δεν χρειάζεται να τον γεμίζεις με αντικείμενα. Η ισορροπία σε αυτή την περίπτωση είναι το παν, οπότε μπορείς είτε να στραφείς σε πολυλειτουργικά έπιπλα, είτε να σκεφτείς λίγο «out of the box».