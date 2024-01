Θέλεις πιο οργανωμένο σπίτι; Ακολούθησε αυτές τις 4 σκανδιναβικές αρχές

Πάρε παράδειγμα από αυτές τις σκανδιναβικές αρχές και θα απαλλαγείς από την ακαταστασία

Μινιμαλιστική νοοτροπία, απλό στιλ και οργάνωση. Αυτές είναι τρεις από τις βασικές αρχές που κυριαρχούν στη σκανδιναβική διακόσμηση. Εκτός από τη διακόσμηση, όμως η σκανδιναβική προσέγγιση δίνει πολλά μαθήματα και για την οργάνωση του σπιτιού.

Εάν κι εσύ θέλεις να μάθεις μερικά πράγματα για το πώς θα έχεις πάντα – καλά, σχεδόν πάντα, τακτοποιημένο το σπίτι σου, ακολούθησε τις παρακάτω 4 σκανδιναβικές αρχές.

Υιοθέτησε τη νοοτροπία «less is more»

H σκανδιναβική διακόσμηση κλίνει προς τον μινιμαλισμό, υιοθέτει απλά λιτά σχέδια και ουδέτερους χρωματικούς συνδυασμούς. Όλα, περιστρέφονται γύρω από τη νοοτροπία «less is more». Και πραγματικά, αυτή είναι μια πρακτική που θα σε σώσει εάν θέλεις ένα οργανωμένο σπίτι, χωρίς ακαταστασία.

Μυήσου στην αρχή «lagom»

Η παραπάνω σουηδική ιδεολογία σχετίζεται με το να ζεις μια πιο ισορροπημένη ζωή. Τι σημαίνει αυτό σε ό,τι αφορά στην οργάνωση του σπιτιού; Το ότι θα αφήσεις τα περιττά πράγματα που έχεις συλλέξει με τα χρόνια, και απλώς γεμίζουν τον χώρο σου. Πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι ένα μινιμαλιστικό σπίτι δεν έχει περιττά αντικείμενα.

Εμπιστεύσου το «hygge»

Pexels/ Julian Hochgesang

Έχουμε μιλήσει ξανά για την ιδέα πίσω από τον συγκεκριμένο όρο. Το hygge είναι κάτι παραπάνω από μια τάση στη διακόσμηση, είναι η λέξη που περιγράφει έναν τρόπο ζωής και η βασική αρχή του είναι η δημιουργία ενός χώρου ηρεμίας χωρίς ακαταστασία, ώστε να μπορείς να εστιάσεις στα απλά και όμορφα πράγματα. Για να κάνεις το σπίτι σου πιο hygge, σε ό,τι σχετίζεται με την οργάνωση, αγόρασε μεγάλα καλάθια για τα περισσευούμενα μαξιλάρια και ριχτάρια, αγόρασε όμορφα πήλινα κηροπήγια και ενσωμάτωσε τις ουδέτερες αποχρώσεις.

Εξασκήσου στη Σουηδική τέχνη του «καθαρισμού του θανάτου»

Το Döstädning – ο «καθαρισμός του θανάτου», έχει να κάνει με το να τακτοποιήσεις το σπίτι και όλα τα υπάρχοντά σου, ώστε σε περίπτωση που «φύγεις», να μην προκαλέσεις σε κανέναν ταλαιπωρία. Ναι, οι Σουηδοί είναι ιδιαίτερα πρακτικοί από ό,τι φαίνεται. Μπορεί να ακούγεται μακάβριο, αλλά αυτή η ανελέητη ιδέα για το ξεκαθάρισμα θα σε βοηθήσει να μειώσεις την ακαταστασία εκεί που άλλες μέθοδοι δεν επαρκούν.