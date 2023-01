Έχεις ένα σπίτι άνω κάτω; Μην ανησυχείς, και η Marie Kondo το ίδιο (πλέον)

Είναι η πρώτη φορά που η "guru" της τάξης και της καθαριότητας δεν θα προσπαθήσει να σε πείσει να «καθαρίσεις» το μυαλό και το σπίτι σου

Είναι Ιανουάριος και μάλλον είσαι σε μια φάση που εύχεσαι να βρεθείς πιο κοντά στα resolutions που έχεις θέσει. Όσο κι αν προσπαθείς να βάλεις τάξη στον χαμό που επικρατεί σπίτι σου, μήπως εύχεσαι ως δια μαγείας να σου χτυπούσε η Marie Kondo το κουδούνι και να έβαζε ένα χεράκι στην ακαταστασία γύρω σου; Θα σε στενοχωρήσουμε αλλά είναι η πρώτη φορά που δεν θα το έκανε!

Αυτό, γιατί η ειδική στην οργάνωση και το σωστό tidying up, έχει αναθεωρήσει για πολλά μετά τη γέννηση του τρίτου της παιδιού το 2021. Μπορεί να εκπλήσσεσαι αλλά όπως οι περισσότερες γυναίκες, έτσι κι εκείνη δοκιμάζει συχνά τα όριά της και δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα με όλα. Αυτό που συνεχίζει να διδάσκει πάντως, είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να σε πιάνει πανικός και τρόμος γι' αυτό που ζεις. Είναι λογική απόρροια των πιεστικών ρόλων, γι' αυτό άλλωστε η ίδια δεν χάνει στιγμή από τη λάμψη της, ακόμη και τώρα που έχει δώσει χώρο στο χάος, για να εισβάλλει στη ζωή της.

Γιατί, ναι, υπάρχουν κι αυτές οι μέρες, που είτε είσαι η Marie Kondo, είτε όχι, όλα γύρω θα παραμένουν ατακτοποίητα και είναι απολύτως ok να το αποδεχτείς χωρίς να πανικοβάλλεσαι

Το νέο τελετουργικό της δεν περιστρέφεται γύρω από προσευχές που θα φέρουν την τάξη στη ζωή μας αλλά εστιάζει στο μέσα μας, σε πράγματα που έχουν περισσότερη σημασία από μια στοίβα με άψογα και ατσαλάκωτα ρούχα. Στο νέο της βιβλίο, Marie Kondo’s Kurashi at Home: How to Organize Your Space and Achieve Your Ideal Life, η Kondo μιλάει για έναν άλλον τρόπο ζωή από εκείνον που μας έχει συνηθίσει και κινείται γύρω από την ιαπωνική φιλοσοφία, γνωστή ως kurashi.

Aυτό που κάνει πλέον, είναι να στέκεται σε όλα εκείνα τα απλά πράγματα που φέρνουν την ηρεμία και την ευτυχία στην καθημερινότητα. Ναι, αυτό μπορεί να σημαίνει και πάλι, ότι κάθε βράδυ τακτοποιείς τα πλυμένα ρούχα, αλλά κυρίως σημαίνει ότι όσο φτιάχνεις βιαστικά πρωινό για να πας στη δουλειά, δεν παραλείπεις να βάλεις λίγη κλασική μουσική.

Το καινούριο της βιβλίο είναι το απόλυτο reality check

Η 38χρονη Kondo ζει ακριβώς όπως εμείς. Έχει μια δύσκολη καθημερινότητα να διαχειριστεί με βρώμικους πάγκους στην κουζίνα και μια ντουζίνα δουλειές όσο προσπαθεί παράλληλα να μην κάψει το φαγητό. Είναι multitasker εξαιρετικής εμβέλειας και όσο κι αν δυσκολεύεσαι να το πιστέψεις, είναι σημαντικό στο τέλος της ημέρας, να νιώθεις πως τα κατάφερες για μια ακόμη φορά, λέγοντας μπράβο στον εαυτό σου.

«Η τακτοποίηση μοιάζει με το πώς διαχειρίζεσαι όλα τα πράγματα στη ζωή σου», εξηγεί η guru της καθαριότητας. «Τι είναι αυτό που θες να βάλεις πρώτα σε τάξη, λοιπόν;». Η Kondo λέει ότι ήρθαν τα πάνω- κάτω στη ζωή της μετά τη γέννηση του τρίτου της παιδιού και παραδέχεται ότι βρίσκει πλέον ελάχιστο χρόνο για να κάνει αυτό που τόσο λατρεύει. «Το σπίτι μου είναι ακατάστατο, αλλά ο τρόπος που επιλέγω πια να αξιοποιήσω τον χρόνο μου σε κάποια πράγματα είναι πολύ σωστός τη δεδομένη περίοδο».

Ενθαρρύνει λοιπόν τον καθένα να βρει τον δικό του ρυθμό, τη δική του ρουτίνα, και να δίνει σημασία μόνο σε ό,τι τον κάνει πραγματικά χαρούμενο. Ένας άψογος και τέλεια οργανωμένος χώρος δεν είναι ποτέ ρεαλιστικός. Η ίδια τώρα βρίσκει πιο διασκεδαστικό να αφιερώνει χρόνο με τα παιδιά της παρά να δοκιμάζει τακτικές που καθαρίζουν το «μυαλό και το σπίτι».

Επένδυσε σε όσα γεμίζουν την ψυχή σου και άσε εκείνο το ζευγάρι με τις κάλτσες, να είναι διαφορετικό μες στο συρτάρι σου. Δεν έγινε και τίποτα, στο λέει και η Marie!