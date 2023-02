Η μέθοδος των 5 πραγμάτων: Τι είναι και πώς θα σώσει το σπίτι σου από την ακαταστασία

Κι όμως, υπάρχει τρόπος να βάλει τάξη στον χαμό που επικρατεί γύρω σου

Υπάρχουν πολλοί που υποστηρίζουν ότι βρίσκουν την καθαριότητα στο σπίτι διασκεδαστική και θεραπευτική ενώ άλλοι κυριεύονται από τρόμο όταν σκέφτονται πόσες δουλειές τους περιμένουν, επιστρέφοντας στο καταφύγιο τους μετά από μια κουραστική μέρα στο γραφείο.

Αν ανήκεις στη δεύτερη ομάδα, υπάρχουν πολλές μέθοδοι που υπόσχονται να σε βοηθήσουν αλλά τις περισσότερες φορές αποτυγχάνουν στην πράξη. Ωστόσο, μία από αυτές τον τελευταίο καιρό ξεχωρίζει ακριβώς επιτρέπει να μην είναι όλα στην εντέλεια και επιτρέπει παράλληλα να πηγαίνεις με τους δικούς σου ρυθμούς.

Η «μέθοδος των 5 πραγμάτων» προέρχεται από την KC Davis, TikToker και συγγραφέα του How to Keep House While Drowning.

Μετρώντας πάνω από 1.5 εκατομμύριο followers, η Davis εξηγεί πώς μπορούμε να καθαρίζουμε χωρίς να μας κυριεύει το άγχος. Αν λοιπόν νιώθεις κι εσύ ότι δεν μπορείς με τίποτα να διαχειριστείς τον χαμό που επικρατεί στο σπίτι σου, αρκεί να εστιάσεις στα 5 παρακάτω πράγματα όσο καθαρίζεις:

1. Στα σκουπίδια

2. Στα άπλυτα ρούχα

3. Στα πιάτα

4. Στα πράγματα που μπορούν να τακτοποιηθούν σε κάποιο σημείο

5. Σε εκείνα που δεν έχουν καμία θέση στο σπίτι σου

Από τη στιγμή που κατηγοριοποιήσεις όλα τα παραπάνω, μπορείς να τα βάλεις σε μια σειρά χωρίς κανέναν πανικό. Κοινώς, εδώ λειτουργεί πολύ το «ένα βήμα τη φορά». Για παράδειγμα, ξεκίνα με το να πετάξεις τα σκουπίδια. Μετά, πάρε τον χρόνο που θες και στη συνέχεια βάλε στα ρούχα σου στο πλυντήριο ρούχων. Μετά βάλε όλα τα πιάτα στον νεροχύτη αλλά μην αγχωθείς ότι πρέπει να τα πλύνεις. Μετά τοποθέτησε τα πιο εύκολα πράγματα εκεί που ανήκουν, σε ντουλάπια, ράφια κλπ και τέλος, μάζεψε σε μια γωνία όλα εκείνα που δεν έχουν καμία θέση και οργάνωση μες στο σπίτι σου. Μόλις αδειάσει ο χώρος γύρω σου, μπορείς να αποφασίσεις που θα πάνε όλα αυτά για να μην είναι μες στα πόδια σου.

To να είσαι ακατάστατος, δεν σημαίνει ότι πρέπει να νιώθεις ότι έχεις αποτύχει, σύμφωνα με την TikToker. Πάρε χρόνο, βάζε τάξη λίγο- λίγο και θα δεις πως θα φτάσεις στο επιθυμητό αποτέλεσμα χωρίς να κυριεύεσαι από πανικό.