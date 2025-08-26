Τα 8 πιο βρώμικα πράγματα μέσα στο σπίτι σου - Κάποια ούτε που τα έχεις φανταστεί

Η λίστα είναι μεγάλη και σίγουρα, κάποια από τα πράγματα που αποτελούν εστίες μικροβίων και συνεπώς «κίνδυνο», δεν τα σκέφτεσαι ούτε τη στιγμή που διαβάζεις αυτές τις γραμμές.

Μετά την πανδημία του κορονοϊού όλοι έχουμε γίνει πιο προσεκτικοί ή και πιο απαιτητικοί όσον αφορά στους κανόνες υγιεινής και την καθαριότητα γενικότερα εντός και εκτός σπιτιού. Πολλές από τις οδηγίες που τηρούσαμε τότε, όπως για παράδειγμα να απολυμαίνουμε τα χέρια μας τακτικά ή να μην αγγίζουμε κοινόχρηστες επιφάνειες με γυμνά χέρια (βλ. ασανσέρ) συνεχίζουν να αποτελούν κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Τι συμβαίνει, όμως, με το σπίτι μας; Είμαστε όσο συνεπείς θα έπρεπε με την καθαριότητα του χώρου μας ή παραλείπουμε κάποια βασικά σημεία, που μπορούν να εξελιχθούν σε επικίνδυνες εστίες μικροβίων; Μάλλον το δεύτερο.

Λίγο ή πολύ, ο τρόπος που καθαρίζουμε το σπίτι μας είναι ίδιος για όλους. Από το μπάνιο και την κουζίνα μέχρι το σαλόνι και τα υπνοδωμάτια, η διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουμε για ένα αποτελεσματικό καθάρισμα είναι γνωστή. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ειδικούς, υπάρχουν ορισμένα σημεία, που όχι μόνο παραλείπουμε να καθαρίσουμε, αλλά ίσως να μην γνωρίζουμε κιόλας ότι πρέπει να τα απολυμαίνουμε τακτικά. Ακολουθεί μια λίστα με τα οκτώ πιο βρώμικα σημεία που υπάρχουν μέσα στο σπίτι. Ξέρεις ήδη ποια πρέπει να είναι η επόμενη κίνησή σου.

Η λίστα με τα 8 πιο βρώμικα σημεία του σπιτιού μας (και του δικού σου)

Κουρτίνα μπάνιου

Η υγρασία αποτελεί το καλύτερο περιβάλλον για την ανάπτυξη βακτηρίων. Οι κουρτίνες μπάνιου - αν δεν καθαρίζονται και στεγνώνουν ή αν δεν αλλάζονται τακτικά - μπορούν να αποτελέσουν πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξή τους, θέτοντας σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία. Ακόμα κι αν δεν φαίνεται βρώμικη, υπάρχουν πολλές πιθανότητες να είναι. Συνεπώς, φρόντισε να είσαι συνεπής με το καθάρισμα της κουρτίνας του μπάνιου και προφανώς την αντικατάστασή της - όταν χρειάζεται.

Σφουγγαράκι πιάτων

Μπορεί να καθαρίζεις τα πιάτα και τα ποτήρια με το σφουγγαράκι, όμως αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι το ίδιο παραμένει καθαρό. Τα μικρόβια εγκλωβίζονται στις ίνες του και από εκεί μεταφέρονται σε άλλες επιφάνειες, συμβάλλοντας έτσι στην εξάπλωση των μικροβίων. Καταλαβαίνεις, λοιπόν, πως είναι επιτακτική ανάγκη να το αλλάζεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Ψυγείο

Όσο περίεργο κι αν σου φαίνεται, το ψυγείο συγκαταλέγεται σε αυτή τη λίστα. Τα ράφια και τα συρτάρια του - όπως, επίσης, και η λαβή - πρέπει να καθαρίζονται τακτικά, εμποδίζοντας έτσι την ανάπτυξη επικίνδυνων μικροοργανισμών. Αν συνδυάσεις ζεστό νερό με σαπούνι, θα έχεις το ιδανικό καθαριστικό για την απολύμανση του ψυγείου - μέσα και έξω. Καλό θα ήταν να επιμείνεις αρκετά στο εσωτερικό των συρταριών - εκεί όπου αποθηκεύουμε συνήθως τα φρούτα και τα λαχανικά.

Λαβές συσκευών

Από την τοστιέρα μέχρι τον φούρνο και το air fryer, οι λαβές αποτελούν εστίες μικροβίων και, μάλιστα, είναι πιθανό αυτοί οι μικροοργανισμοί να έχουν μεταφερθεί στις επιφάνειες από τα ίδια τα χέρια μας. Όσοι περισσότεροι αγγίζουμε τα συγκεκριμένα σημεία, τόσο περισσότερα είναι τα μικρόβια που αναπτύσσονται. Την επόμενη φορά, λοιπόν, που θα κάνεις γενική καθαριότητα στο σπίτι, μην παραλείψεις να καθαρίσεις τις λαβές των ηλεκτρικών συσκευών.

Πόμολα πόρτας

Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει με τα πόμολα της πόρτας και δεν εννοούμε μόνο την εξωτερική, αλλά και αυτές που χωρίζουν τα δωμάτια. Τα πόμολα αποτελούν, επίσης, ένα από τα πιο βρώμικα σημεία του σπιτιού μας, αν και οι περισσότεροι σπάνια μπαίνουμε στη διαδικασία να τα καθαρίσουμε. Αν επιθυμείς το σπίτι σου να είναι απολύτως καθαρό, τότε πρέπει να καθαρίζεις τακτικά και τα πόμολα στις πόρτες.

Επιφάνειες κοπής

Από τα ωμά κρέατα μέχρι τα άπλυτα λαχανικά, είναι πολύ πιθανό το ξύλο κοπής να έχει συσσωρεύσει έναν μεγάλο αριθμό μικροβίων, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει βακτηριακή μόλυνση. Καταλαβαίνεις, λοιπόν, ότι κρίνεται απαραίτητο ένα πολύ καλό καθάρισμα με τη χρήση απολυμαντικού.

Νεροχύτης

Ίσως να μην φανταζόσουν ότι ο νεροχύτης θα βρίσκεται στη λίστα, όμως, ναι, είναι εδώ. Ο νεροχύτης μπορεί να «φιλοξενήσει» μικρόβια που προέρχονται, είτε από το πλύσιμο των πιάτων. είτε από τα υπολείμματα φαγητού, που πέφτουν/ρίχνουμε εκεί κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Οπότε, χρειάζεται καθημερινό καθάρισμα, αν θέλεις να είσαι σίγουρος ότι τηρείς τους κανόνες υγιεινής.

Καφετιέρα

Όπως αναφέραμε παραπάνω, τα υγρά περιβάλλοντα είναι ευνοϊκά για την ανάπτυξη της μούχλας. Η καφετιέρα αποτελεί ένα από τα αντικείμενα που χρησιμοποιούμε σε καθημερινή βάση, αφού ο καφές είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ημέρας μας. Αλήθεια, όμως, ασχολούμαστε επαρκώς με το καθάρισμά της; Ο κάδος του καφέ είναι πιθανό να μετατραπεί σε εστία μικροβίων, οπότε οφείλεις να είσαι συνεπής με την καθαριότητά του.

