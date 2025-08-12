Tα πιο κοινά λάθη που κάνεις στο design της κρεβατοκάμαρας και δεν χαλαρώνεις

Το υπνοδωμάτιό μας είναι κάτι παραπάνω από ένας χώρος, είναι το προσωπικό μας καταφύγιο, εκεί όπου χαλαρώνουμε και ηρεμούμε

Όμως, όσο κι αν φροντίζουμε τον χώρο μας, υπάρχουν μικρές διακοσμητικές λεπτομέρειες που μπορεί να κάνουν τον χώρο να μοιάζει υπερβολικά φορτωμένος. Από το πού έχεις τοποθετήσει το κρεβάτι μέχρι τις κουρτίνες και τον φωτισμό, οι διακοσμητικά σωστές επιλογές μπορούν να μεταμορφώσουν εντελώς την αίσθηση του χώρου.



Παρακάτω θα δεις τα πιο κοινά λάθη που κάνουμε στο design της κρεβατοκάμαρας.

Τα πιο κοινά λάθη που κάνουμε στο design της κρεβατοκάμαρας

#1. Δεν έχεις το κρεβάτι ως κεντρικό στοιχείο



Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη είναι να αντιμετωπίζεις το κρεβάτι σαν μεμονωμένο έπιπλο, αντί για το βασικό στοιχείο του χώρου. Αν δεν υπάρχει πρόβλεψη στον σχεδιασμό, το κρεβάτι μπορεί να φαίνεται «χαμένο» μέσα στο δωμάτιο και να χαλάει την αρμονία του.

#2. Κουρτίνες σε λάθος μήκος



Οι κοντές κουρτίνες «κόβουν» οπτικά το δωμάτιο και κάνουν τον χώρο να δείχνει μικρότερος και ατελής. Η λύση είναι να κρεμάσεις τις κουρτίνες από το ταβάνι μέχρι το πάτωμα, ώστε να δώσεις ύψος και αίσθηση πολυτέλειας. Οι ράγες οροφής προσφέρουν ένα πιο καθαρό και εκλεπτυσμένο αποτέλεσμα.



#3. Λάθος φωτισμός



Ένας μόνο κεντρικός φωτισμός, ειδικά αν είναι πολύ έντονος ή πολύ αδύναμος, χαλάει την ατμόσφαιρα του δωματίου. Συνδύασε διαφορετικές πηγές φωτός όπως led, επιδαπέδια φωτιστικά και πορτατίφ και προτίμησε ζεστό φωτισμό που δημιουργεί χαλαρωτική και φιλόξενη αίσθηση.



#4. Υπερβολικά πολλά έπιπλα



Το να γεμίζεις κάθε γωνιά με έπιπλα, όσο καλαίσθητα κι αν είναι, κάνει τον χώρο να δείχνει «φορτωμένος» και να προκαλεί αίσθημα πίεσης. Η λύση είναι να κρατήσεις μόνο τα απαραίτητα, με έπιπλα σε μίνιμαλ γραμμές ή και vintage κομμάτια, όχι όμως τόσο βαριά που να «κλείνουν» τον χώρο.

#5. Απουσία υφής



Ακόμα κι αν έχεις όμορφα έπιπλα, αν όλα έχουν την ίδια υφή, το αποτέλεσμα μπορεί να φαίνεται ψυχρό ή μονότονο. Η υφή φέρνει ζεστασιά, βάθος και ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, λινά σεντόνια με κασμιρένια ριχτάρια, χαλιά στο πάτωμα, ξύλινα ή πέτρινα στοιχεία, όλα αυτά δημιουργούν ένα πιο φιλόξενο και πολυδιάστατο υπνοδωμάτιο.

