Το σαλόνι του σπιτιού αποτελεί αφενός τον χώρο στον οποίο υποδεχόμαστε τους καλεσμένους μας, αφετέρου είναι ο χώρος στον οποίο ξεκουραζόμαστε και απολαμβάνουμε ένα χαλαρό απόγευμα

Για να γίνουν τα παραπάνω δύο ο χώρος πρέπει να είναι άνετος, σωστά διαμορφωμένος διακοσμητικά αλλά και οργανωμένος. Μην ξεχνάς πως εύκολα μπορεί να δείχνει ακατάστατο.

Είτε μιλάμε για έπιπλα, είτε για κακό φωτισμό, η λάθος επιλογές μπορούν γρήγορα να μετατρέψουν το σαλόνι σου από στιλάτο και οργανωμένο σε ακατάστατο. Οι ειδικοί προτείνουν να υπάρχει καλός φωτισμός στο σαλόνι, να μην τοποθετούνται πολλά έπιπλα και διακοσμητικά ενώ προσοχή εφυστούν και στα χρώματα των τοίχων.

4 στοιχεία που κάνουν το σαλόνι σου να δείχνει ακατάστατο

Κακός φωτισμός

Ο φωτισμός είναι ένα από τα βασικότερα στοιχεία σχεδιασμού και έχει τη δύναμη να αλλάξει εντελώς την αισθητική ενός χώρου, σε τέτοιο βαθμό που το λάθος φως μπορεί να αφαιρέσει το χρώμα από τους τοίχους σας, να ισοπεδώσει τις υφές και να ρίξει μια δυσάρεστη λάμψη σε όλα τα σημεία του δωματίου κάνοντάς το να δείχνει σκοτεινό, ατημέλητο και ακατάστατο. Η λύση είναι τα επιδαπέδια φωτιστικά, οι απλίκες και τα επιτραπέζια φωτιστικά τα οποία όχι μόνο προσθέτουν ζεστασιά, αλλά και αναδεικνύουν διαφορετικές ζώνες στο σαλόνι σας.

Πολλά έπιπλα

Ένα σαλόνι θα πρέπει να είναι άνετο. Οι τεράστιοι γωνιακοί καναπέδες, οι πολυθρόνες και τα διπλά τραπεζάκια σαλονιού μπορεί να φαίνονται πρακτικά, αλλά σίγουρα θα κάνουν το σαλόνι σου να δείχνει ακατάστατο. «Ένας καναπές με καθαρές γραμμές και ένα ζευγάρι περιστασιακές καρέκλες δίνει “αέρα” στον χώρο» λέει στο marthastewart. Com η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Lauren Saab. Να θυμάστε ότι ο στόχος είναι πάντα η ισορροπία και όχι ο όγκος.

Λάθος επιλογή χαλιών και κουρτινών

Τίποτα δεν κάνει ένα σαλόνι να φαίνεται πιο ακατάστατο από τα λάθος χαλιά ή τις κουρτίνες σε λάθος ύψος. «Ένα λάθος χαλί είναι ένας από τους πιο γρήγορους τρόπους για να κάνετε έναν χώρο να φαίνεται ακατάστατος», λέει η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Peggy Haddad ενώ προσθέτει ότι οι κουρτίνες σε λάθος ύψος μπορούν επίσης να μειώσουν την αισθητική. Η λύση είναι απλή: επενδύστε στη σωστή κλίμακα, με χαλιά αρκετά μεγάλα ώστε να καλύπτουν το δωμάτιο και κουρτίνες που να αγγίζουν το πάτωμα.

Πολλά διακοσμητικά

Ακόμη κι αν αγαπάς να συλλέγεις διακοσμητικά από κάθε σου ταξίδι, η υπερβολή θα φέρει την ακαταστασία στο σαλόνι σου πριν καν το καταλάβεις. «Πάρα πολλά μαξιλάρια, τοίχοι γεμάτοι κάδρα ή μικροαντικείμενα σε κάθε επιφάνεια μπορούν να κάνουν ακόμη και ένα όμορφα σχεδιασμένο δωμάτιο να φαίνεται ανοργάνωτο», λέει ο Guillaume Drew, ειδικός στη διακόσμηση σπιτιού στην Or & Zon. Η λύση είναι απλή: μειώστε την ποσότητα και επιλέξτε λιγότερα, υψηλότερης ποιότητας εντυπωσιακά κομμάτια.