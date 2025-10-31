5 σημεία στο μπάνιο που ξεχνάς να καθαρίσεις και κρύβουν περισσότερα μικρόβια απ’ όσα νομίζεις

Ακόμα κι αν καθαρίζεις συχνά το μπάνιο σου, υπάρχουν πάντα μερικά ύποπτα σημεία που ξεφεύγουν από την προσοχή σου.

Επειδή το μπάνιο είναι ένας από τους πιο πολυσύχναστους χώρους του σπιτιού, είναι εύκολο να επικεντρώνεσαι στα προφανή σημεία, τον νιπτήρα, τη λεκάνη και το πάτωμα, και να ξεχνάς μικρές γωνιές που μπορεί να φιλοξενούν βρωμιά, μούχλα και βακτήρια.

«Υπάρχουν πολλά μικρά σημεία, όπως λαβές, κουμπιά και σχισμές, που συχνά παραβλέπουμε όταν καθαρίζουμε το μπάνιο», εξηγεί η ειδικός καθαριότητας και οργάνωσης χώρου, Angie Hicks, co-founder of Angi στο marthastewart.com. 3 λάθη που κάνεις στην καθαριότητα του σπιτιού - και πληθαίνουν τα μικρόβια

5 σημεία του μπάνιου που ξεχνάς να καθαρίσεις και κρύβουν περισσότερα μικρόβια απ’ όσα νομίζεις

Ποια είναι λοιπόν τα πιο συχνά ξεχασμένα σημεία του μπάνιου — και τι μπορείς να κάνεις για να τα κρατήσεις πραγματικά καθαρά.

Πόμολα και Λαβές

Οι επιφάνειες που αγγίζεις καθημερινά είναι και οι πιο μολυσμένες. Καθάριζέ τες μία με δύο φορές την εβδομάδα με ένα απολυμαντικό πανί ή ένα καθαριστικό φιλικό για ξύλο και βαφή.

Κουρτίνα και Εσωτερική Επένδυση Ντους

Οι κουρτίνες ντους μπορούν να μαζέψουν σαπουνάδες, μούχλα και βακτήρια, με τις περισσότερες να πλένονται εύκολα στο πλυντήριο, με λίγο απορρυπαντικό και ξύδι. Ένα πλύσιμο κάθε δύο εβδομάδες είναι αρκετό για να μένουν καθαρές.

Τοίχοι και Πλακάκια

Η υγρασία βοηθά τη μούχλα να κολλά στους τοίχους χωρίς να το αντιληφθείς. Πέρασε τους τοίχους με ένα διάλυμα νερού και ξυδιού ή καθαριστικό, ειδικά κοντά στο ταβάνι όπου μαζεύεται περισσότερη υγρασία.

Το Φίλτρο της Βρύσης

Το μικρό εξάρτημα στο στόμιο της βρύσης μπορεί να μαζέψει άλατα, μούχλα και βακτήρια. Ξεβίδωσέ το μια φορά το μήνα και καθάρισέ το με ξύδι και μια βούρτσα.

Κάτω από τον Νιπτήρα

Αυτό το σημείο γίνεται συχνά αποθήκη για απορρυπαντικά και άχρηστα αντικείμενα. Βγάλε τα όλα έξω, καθάρισε το εσωτερικό με ένα πανί και βάλε ξανά μόνο ό,τι χρειάζεσαι. Μια μικρή ραφιέρα ή ένα κουτί οργάνωσης θα σε βοηθήσει να διατηρείς την τάξη και την καθαριότητα.