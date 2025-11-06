Με ποια χρώματα να τα αντικαταστήσεις

Τα χρώματα μπορούμ να δώσουν ψυχή σε έναν χώρο, να μεταμορφώσουν ένα δωμάτιο, να «καθορίσουν» τη διάθεση και να αποκαλύψουν το προσωπικό σου στιλ, όμως, σύμφωνα με τους ειδικούς, υπάρχουν ορισμένες αποχρώσεις που, αν και δημοφιλείς κάποτε, σήμερα κάνουν το σπίτι να δείχνει ατημέλητο ή ακόμα και κιτς.

5 χρώματα που κάποτε ήταν must αλλά κάνουν το σπίτι να δείχνει ατημέλητο και κιτς

Τιρκουάζ

Το τιρκουάζ ήταν το χρώμα – σύμβολο των ’90s, συνδεδεμένο με τη θάλασσα, τα εξοχικά και τα glossy φινιρίσματα σήμερα όμως δύσκολα δείχνει κομψό. Αν δεν χρησιμοποιηθεί με φειδώ και σωστό φωτισμό, μπορεί εύκολα να δείξει υπερβολικό. Αντί γι’ αυτό προτίμησε πιο γήινες αποχρώσεις του πράσινου, όπως το πράσινο της ελιάς.

Νέον αποχρώσεις

Φωσφοριζέ πράσινο, ροζ, πορτοκαλί ή κίτρινο μπορεί να φαίνονται διασκεδαστικά, αλλά σπάνια δείχνουν καλόγουστα σε έναν εσωτερικό χώρο. Οι έντονες, κορεσμένες αποχρώσεις κουράζουν το μάτι και συχνά χαλάνε την αρμονία του χώρου. Αντί γι’ αυτές δοκίμασε παστέλ εκδοχές των ίδιων χρωμάτων που θα δώσουν χρώμα, χωρίς υπερβολές.

Έντονο κόκκινο

Το κόκκινο είναι το χρώμα του πάθους και της ενέργειας — αλλά όταν καταλαμβάνει μεγάλες επιφάνειες, μπορεί να γίνει καταπιεστικό. Αντί για δυναμισμό, το δωμάτιο δείχνει φορτωμένο για αυτό προτίμησε βαθύτερους τόνους όπως κεραμιδί ή burgundy.

Ψυχρό γκρι

Το ψυχρό γκρι υπήρξε για χρόνια η safe επιλογή της minimal διακόσμησης, όμως πλέον θεωρείται κουραστικό και απρόσωπο. Επίλεξε πιο ζεστές ουδέτερες αποχρώσεις, όπως greige, απαλό ταμπά ή sandy beige.

Καθαρό λευκό

Το λευκό θεωρείται συνώνυμο της καθαριότητας και της μινιμαλ αισθητικής — όμως το ψυχρό, απόλυτα λευκό μπορεί να δείχνει αποστειρωμένο και σκληρό. Επιπλέον, τονίζει κάθε ατέλεια στους τοίχους και κάνει το σπίτι να μοιάζει με ιατρείο. Αντί γι’ αυτό διάλεξε ένα off-white με ζεστούς υποτόνους .