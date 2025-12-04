Έχεις λεκέ από make up στο πουκάμισό σου; Πώς θα σώσεις την κατάσταση βήμα – βήμα, σαν να μην έγινε ποτέ

Όσο κι αν αγαπάμε το πρωινό μας μακιγιάζ, υπάρχει πάντα εκείνη η στιγμή πανικού όταν, με ένα απρόσεκτο άγγιγμα, βλέπουμε ίχνη μέικαπ στον γιακά ή στο μπροστινό μέρος του πουκαμίσου μας.

Ιδίως αν πρόκειται για λευκό πουκάμισο η κατάσταση μοιάζει δύσκολη, στην πραγματικότητα όμως, με λίγη ψυχραιμία και με σωστά βήματα, οι περισσότεροι λεκέδες αφαιρούνται πολύ πιο εύκολα απ’ όσο νομίζεις.

Πρώτα απ’ όλα πρέπει να αντιδράσεις γρήγορα. Οι λεκέδες από μέικαπ – ιδιαίτερα οι oil-based βάσεις, τα concealer και τα μπρόνζερ – «κολλάνε» στις ίνες του υφάσματος, όσο περισσότερο λειπόν μένουν εκεί, τόσο περισσότερο εισχωρούν και αφαιρούνται δυσκολότερα.

Πώς θα αφαιρέσεις εύκολα τον λεκέ από make up στα πουκάμισά σου

Η πρώτη κίνηση είναι να αφαιρέσεις απαλά ό,τι βρίσκεται στην επιφάνεια. Χρησιμοποίησε το πίσω μέρος ενός κουταλιού και σήκωσε το προϊόν, χωρίς να το τρίψεις. Μετά, πάρε ένα καθαρό λευκό πανάκι και ταμπονάρισε ελαφρά. Το τρίψιμο το μόνο που καταφέρνει είναι να απλώσει τον λεκέ ακόμα πιο περισσότερο.

Αν ο λεκές προέρχεται από λιπαρό προϊόν, λίγη πούδρα ή ακόμη και μαγειρική σόδα μπορεί να βοηθήσει. Άφησέ τη να απορροφήσει τα έλαια για λίγα λεπτά και τίναξέ τη απαλά.

Στη συνέχεια, βάλε μια μικρή ποσότητα υγρού απορρυπαντικού ή υγρού πιάτων πάνω και κάτω από τον λεκέ. Αυτό βοηθάει ώστε το καθαριστικό να λειτουργήσει και από τις δύο πλευρές του υφάσματος. Άφησέ το να δράσει για δέκα λεπτά, χωρίς όμως να στεγνώσει.

Γέμισε έναν νιπτήρα με χλιαρό νερό (ή κρύο, αν το ύφασμα είναι ευαίσθητο) και άφησέ το με τρόπο ώστε να μουλιάσει το σημείο του υφάσματος που βρίσκεται ο λεκές. Μετά από λίγο, μπορείς να τρίψεις πολύ απαλά με μια μαλακή οδοντόβουρτσα.

Όταν τελειώσεις, ξέπλυνε με άφθονο νερό και και στέγνωσέ το με πιστολάκι. Αν τώρα βρίσκεσαι έξω, μια καλή λύση είναι να τοποθετήσεις ένα υγρό μαντηλάκι στη μέσα πλευρά του υφάσματος, στο σημείο του λεκέ, και με ένα ακόμη να τρίψεις απαλά την έξω επιφάνεια. Τρίβοντας απαλά σιγά σιγά ο λεκές θα εξαφανιστεί, ωστόσο δεν πρέπει να ξεχάσεις να το πλύνεις στο πλυντήριο αμέσως όταν θα φτάσεις σπίτι.

