Οι γιορτές σημαίνουν φίλοι, καλέσματα, ανεμελιά, ωραίο στιλ και φυσικά μερικά απρόοπτα.

Ένα από τα πιο κλασικά «ατυχήματα» στα γιορτινά καλέσματα είναι ο λεκές από κόκκινο κρασί επάνω σε ρούχα και, όσο δραματικός κι αν φαίνεται τη στιγμή που συμβαίνει, μπορεί να καταστρέψει το αγαπημένο σου κοστούμι ή φόρεμα στο λεπτό.

Τα καλά νέα είναι πως, με τα σωστά βήματα μπορείς να το καθαρίσεις τόσο εύκολα που θα μοιάζει σαν να μην έγινε ποτέ. Πώς θα καθαρίσεις λοιπόν τον λεκέ από κρασί επιτόπου ή στο σπίτι, ώστε να σώσεις το αγαπημένο σου item χωρίς άγχος; Δες παρακάτω όλα τα βήματα.

Έχεις λεκέ από κόκκινο κρασί; Βήμα - βήμα πώς να τον αφαιρέσεις πανεύκολα

Βήμα 1: Αντέδρασε άμεσα

Όσο πιο σύντομα αντιμετωπίσεις τον λεκέ, τόσο πιο εύκολα θα φύγει. Με ταμποναριστές κινήσεις απαλά την περιοχή με χαρτί κουζίνας ή ένα καθαρό πανί, απορροφήστε όσο περισσότερο υγρό γίνεται.

Βήμα 2: Βάλε λευκό κρασί ή σόδα

Αν βρίσκεσαι σε σπίτι ή εστιατόριο ρίξε λίγο λευκό κρασί επάνω στον λεκέ για να εξουδετερώσει τις χρωστικές. Εναλλακτικά, ρίξτε ανθρακούχο νερό ή σόδα, καθώς οι φυσαλίδες βοηθούν να «σηκωθεί» το κρασί από τις ίνες. Άφησε 1–2 λεπτά και καθάρισε ξανά με ταμποναριστές κινήσεις.

Βήμα 3: Αλάτι

Καλύψτε τον λεκέ με μπόλικο χοντρό αλάτι. Το αλάτι απορροφά υγρασία και χρώμα για αυτό άφησέ το να δράσει 10–20 λεπτά και τινάξτε καλά.

Βήμα 4: Προεργασία πριν το πλύσιμο

Μόλις φτάσεις σπίτι βάλε στον λεκέ υγρό απορρυπαντικό πιάτων αναμεμειγμένο με λίγο κρύο νερό ή

οξυζενέ με ήπιο απορρυπαντικό (μόνο για ανοιχτόχρωμα υφάσματα) τρίψε απαλά με τα δάχτυλα και άφησε για 10 λεπτά.

Βήμα 5: Πλύσιμο

Πλύνε το ρούχο στο πλυντήριο ή στο χέρι σύμφωνα με την ετικέτα του. Χρησιμοποίησε κρύο ή χλιαρό νερό, ποτέ ζεστό, γιατί «σταθεροποιεί» τον λεκέ. Πριν το στεγνώσεις, έλεγξε αν ο λεκές έχει φύγει τελείως. Αν όχι, επανέλαβε.