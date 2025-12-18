Το μάλλινο παλτό είναι από τα πιο διαχρονικά κομμάτια της χειμερινής γκαρνταρόμπας.

Το παλτό κάθε σεζόν «βγαίνει» από τη γκαρνταρόμπα μας, πώς όμως θα το καθαρίσεις στο σπίτι για να το φρεσκάρεις, χωρίς να το καταστρέψεις;

Το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα είναι να ελέγξεις την ετικέτα. Αν αναγράφεται «dry clean only», το παλτό πρέπει οπωσδήποτε να πάει στο καθαριστήριο, αν όμως αναγράφεται «dry clean», μπορείς να το καθαρίσεις μόνη σου υπό προϋποθέσεις, στεγνό δηλαδή καθάρισμα και ιδιαίτερη προσοχή.

Σύμβολα όπως πλύσιμο στο χέρι, κρύο νερό ή gentle cycle σημαίνουν ότι ο καθαρισμός στο σπίτι είναι εφικτός, για αυτό έχουμε ετοιμάσει τον κατάλληλο οδηγό.

Πώς να καθαρίσεις το παλτό σου στο σπίτι χωρίς να το καταστρέψεις

Ξεκινώντας, αφαίρεσε τη σκόνη και τα χνούδια με ειδική βούρτσα ρούχων, με κινήσεις προς τα κάτω ξεκινώντας από τον γιακά.Αν υπάρχουν λεκέδες, αντιμετωπίστε τους τοπικά πριν το πλύσιμο με ήπιο σαπούνι ή ειδικό προϊόν για μάλλινα.

Η πιο ασφαλής πάντως μέθοδος είναι το πλύσιμο στο χέρι, γεμίστε λοιπόν με χλιαρό νερό μια καθαρή λεκάνη, πρόσθεσε μικρή ποσότητα υγρού απορρυπαντικού, κατάλληλο για μάλλινα, και βυθίστε το παλτό μέχρι να μουσκέψει ομοιόμορφα. Άφησέ το να μουλιάσει για τουλάχιστον 30 λεπτά και έπειτα με απαλές κινήσεις αφαίρεσε τυχών λεκέδες. Μόλις είναι έτοιμο ξεπλύνετε με χλιαρό νερό μέχρι να καθαρίσει τελείως.

Αν πάλι θέλεις να το βάλεις στο πλυντήριο, γυρίστε το παλτό από την ανάποδη και τοποθετήστε το σε δίχτυ πλυντηρίου με φερμουάρ. Βάλε ένα ήπιο πρόγραμμα σε χαμηλή θερμοκρασία και μη βάλεις άλλα ρούχα μαζί.

Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσεις στο στέγνωμα. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να στύψεις το παλτό, είτε στο πλυντήριο, είτε στο χέρι. Τύλιξέ το σε μια χοντρή πετσέτα και πίεσέ το για να απορροφηθεί η υγρασία.

Άπλωσέ το οριζόντια και άφησέ το να στεγνώσει στον ήλιο.