Η αναζήτηση secondhand κομματιών επιστρέφει αυτή τη χρονιά ως η πιο συνειδητή επιλογή σε ό,τι αφορά τη μόδα αλλά και το design.

Τα thrift stores και οι αγορές vintage αντικειμένων δεν προσφέρουν απλώς οικονομικές λύσεις αλλά δίνουν χαρακτήρα, οι interior designers πάντως γνωρίζουν καλά ότι ένα σπίτι γίνεται πραγματικά ενδιαφέρον όταν συνδυάζει το παλιό με το νέο.



Σε μια αναζήτηση μπορείς να βρεις αντικείμενα διαμάντια από το παρελθόν, τα οποία θα δώσουν στον χώρο σου μοναδικό χαρακτήρα για αυτό και παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει τη λίστα που θα κάνει πραγματικά διαφορά στη διακόσμηση του σπιτιού σου.

5 thrifted design στοιχεία που αγαπούν οι interior designers και θα μεταμορφώσουν το σπίτι σου

1. Vintage φωτιστικά και πολυέλαιοι

Ο φωτισμός καθορίζει την ατμόσφαιρα ενός χώρου και ένα παλιό φωτιστικό μπορεί να λειτουργήσει σαν γλυπτό. Ένας vintage πολυέλαιος με πατίνα ή ιδιαίτερες λεπτομέρειες προσθέτει βάθος, ακόμα και στον πιο minimal χώρο.



2. Έργα τέχνης με προσωπικότητα

Η secondhand τέχνη δεν χρειάζεται να είναι «σημαντική» αρκεί να προκαλεί συναίσθημα. Μεγάλα έργα, έντονα χρώματα ή απρόσμενα θέματα δίνουν στον χώρο ταυτότητα, αφήνοντας στην άκρη τα μαζικής παραγωγής prints.

3. Έπιπλα

Ένα παλιό έπιπλο λειτουργεί ταυτόχρονα ως αποθηκευτικός χώρος και στοιχείο διακόσμησης. Αν βρεις ένα σε καλή κατάσταση μπορεί εύκολα να συντηρηθεί και να απογειώσει το design του σπιτιού σου.

4. Χαλιά

Τα secondhand χαλιά προσθέτουν χρώμα, υφή και ζεστασιά. Ακόμη κι αν δεν είναι τέλεια, η φθορά τους τα κάνει πιο ενδιαφέροντα. Με σωστό καθαρισμό, μπορούν να μεταμορφώσουν ένα δωμάτιο και να το κάνουν πιο φιλόξενο και ζωντανό.

5. Vintage υφάσματα και υφές

Κουβέρτες, quilts, ταπισερί και παλιά υφάσματα προσφέρουν απαλότητα και layering. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως wall art, ριχτάρια ή μαξιλάρια, προσθέτοντας μια αίσθηση handcrafted στον χώρο.