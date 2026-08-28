Ορισμένες λεπτομέρειες μπορούν να κάνουν ακόμη και μια όμορφη κουζίνα να δείχνει παλιομοδίτικη ή υπερβολικά φορτωμένη.

Η κουζίνα θα μπορούσαμε να πούμε πως, αποτελεί το καταφύγιο του σπιτιού.

Είναι ο χώρος που η οικογένεια και οι φίλοι συγκεντρώνονται, εκεί γίνονται όμορφες και παραγωγικές συζητήσεις και φυσικά χάρη στις μυρωδιές που αναβλύζει από το φρεσκομαγειρεμένο φαγητό, θυμίζει ο χώρος «σπίτι».

Το design λοιπόν όπως καταλαβαίνεις, παίζει καθοριστικό ρόλο στη διάθεση του χώρου και, τα ντουλάπια αποτελούν από τις πιο σημαντικές επιλογές σε μια κουζίνα, όχι μόνο επειδή καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος του χώρου, αλλά και επειδή δεν είναι κάτι που αλλάζει εύκολα κάθε φορά που μια νέα τάση κάνει την εμφάνισή της.

5 λεπτομέρειες που κάνουν την κουζίνα σου να δείχνει ντεμοντέ

1. Πολύ μικρά ή ακατάλληλα χερούλια

Το χερούλι μπορεί να μοιάζει με μια ασήμαντη λεπτομέρεια, όμως στην πραγματικότητα επηρεάζει σημαντικά την τελική εικόνα της κουζίνας. Χερούλια που είναι πολύ μικρά για το μέγεθος των συρταριών ή τοποθετημένα σε λάθος σημείο μπορούν να κάνουν τα ντουλάπια να δείχνουν δυσανάλογα.

Η καλύτερη λύση είναι να επιλέγουμε το μέγεθος και το είδος του hardware ανάλογα με τη χρήση κάθε ντουλαπιού. Ένα μικρό πόμολο μπορεί να λειτουργεί ιδανικά σε μια πόρτα, ενώ ένα μεγαλύτερο και μακρύτερο χερούλι είναι πιο πρακτικό για ένα φαρδύ συρτάρι.

2. Ντουλάπια που σταματούν πριν από το ταβάνι

Το κενό ανάμεσα στα πάνω ντουλάπια και την οροφή είναι μια από τις λεπτομέρειες που μπορούν να κάνουν την κουζίνα να δείχνει λιγότερο κομψή. Παράλληλα, ο συγκεκριμένος χώρος συχνά καταλήγει να συγκεντρώνει σκόνη και αντικείμενα που δεν χρησιμοποιούνται.

Οι designers προτιμούν, όπου είναι δυνατόν, τα ντουλάπια να φτάνουν μέχρι το ταβάνι, καθώς δημιοουργούν μια πιο καθαρή και αρχιτεκτονικά ολοκληρωμένη εικόνα. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, το κενό μπορεί να αξιοποιηθεί συνειδητά με καλάθια, αποθηκευτικά κουτιά ή λίγα προσεκτικά επιλεγμένα διακοσμητικά.

3. Υπερβολικά διακοσμητικά

Κορνίζες, περίτεχνα γείσα, διακοσμητικά στοιχεία και έντονα σκαλίσματα μπορούν εύκολα να συνδέσουν μια κουζίνα με μια συγκεκριμένη εποχή. Όταν χρησιμοποιούνται σε υπερβολικό βαθμό, απομακρύνουν την προσοχή από τα ίδια τα υλικά και τη σχεδίαση του χώρου.

Η σύγχρονη τάση στρέφεται προς πιο καθαρές γραμμές, οι οποίες αφήνουν το χρώμα, την υφή και την ποιότητα των υλικών να πρωταγωνιστήσουν. Μάλιστα, μια παλιά κουζίνα δεν χρειάζεται απαραίτητα πλήρη ανακαίνιση: η αφαίρεση ορισμένων διακοσμητικών στοιχείων μπορεί να την κάνει αμέσως πιο σύγχρονη.

4. Πόρτες με μεγάλο εμφανές πλαίσιο

Τα ντουλάπια με partial overlay αφήνουν μεγαλύτερο μέρος του σκελετού τους ορατό ανάμεσα στις πόρτες και τα συρτάρια. Αυτό δημιουργεί περισσότερες γραμμές και κενά, κάνοντας την κουζίνα να δείχνει οπτικά πιο φορτωμένη.

Για ένα πιο σύγχρονο αποτέλεσμα, οι designers προτείνουν full overlay πόρτες, οι οποίες καλύπτουν μεγαλύτερο μέρος του σκελετού και δημιουργούν μια πιο ενιαία επιφάνεια. Σε πιο παραδοσιακές κουζίνες, μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική είναι τα inset cabinets, όπου οι πόρτες τοποθετούνται στο ίδιο επίπεδο με το πλαίσιο.

5. Ασυνεπείς αναλογίες

Δεν είναι απαραίτητο τα πάνω ντουλάπια να ακολουθούν ακριβώς τη διάταξη των κάτω. Οι βάσεις σχεδιάζονται κυρίως με βάση τη λειτουργικότητα, τις συσκευές και τις ανάγκες αποθήκευσης, ενώ τα πάνω ντουλάπια μπορούν να ακολουθήσουν διαφορετικό ρυθμό.

Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι οι πόρτες των πάνω ντουλαπιών να έχουν όσο γίνεται πιο συνεπείς διαστάσεις. Έτσι, ακόμη κι αν δεν ευθυγραμμίζονται απόλυτα με τα κάτω, η συνολική εικόνα παραμένει ισορροπημένη.