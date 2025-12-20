Η AEG ενώνει τις δυνάμεις της με τον κορυφαίο Έλληνα Chef, Άκη Πετρετζίκη, για να επαναπροσδιορίσει την εμπειρία κουζίνας

Η AEG και ο Άκης Πετρετζίκης ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο όπου η τεχνολογία δεν επιβάλλεται, αλλά ενσωματώνεται διακριτικά σε μια refined καθημερινότητα

Υπάρχουν στιγμές στην κουζίνα που η δημιουργία γίνεται σχεδόν κάτι σαν τελετουργία. Και ειδικά για τους ανθρώπους που αγαπούν τη μαγειρική, μερικά «μικρά», καθημερινά στιγμιότυπα, μπορεί να είναι η αρχή μιας τεράστιας έμπνευσης. Κάπως έτσι ξεκίνησε και η σχέση της Electrolux Ελλάς και του brand AEG, με τον Chef Άκη Πετρετζίκη: Μέσα από μια κοινή φιλοσοφία που θέτει στο επίκεντρό της την εμπειρία, τη χαρά του να δημιουργείς, να δοκιμάζεις, να εξελίσσεσαι και να έχεις δίπλα σου εργαλεία που μπορούν να ακολουθήσουν αυτόν τον ρυθμό.

Ως κορυφαία παγκόσμια εταιρεία οικιακών συσκευών, που για περισσότερο από 100 χρόνια διαμορφώνει έναν καλύτερο τρόπο ζωής, η Electrolux γνωρίζει τι σημαίνει επαναπροσδιορισμός της εμπειρίας της γεύσης, της φροντίδας και της ευεξίας. Με το χαρτοφυλάκιο των κορυφαίων brands της, συμπεριλαμβανομένων των Electrolux, AEG και Frigidaire, διαθέτει οικιακές συσκευές σε περίπου 120 αγορές κάθε χρόνο. Και τώρα, η Electrolux Ελλάς με το brand AEG και ο Άκης Πετρετζίκης «ανοίγουν» ένα νέο κεφάλαιο όπου η τεχνολογία ενσωματώνεται διακριτικά σε μια refined καθημερινότητα.

Μια συνεργασία που επαναπροσδιορίζει την εμπειρία της κουζίνας

Πώς ξεκίνησε η συνεργασία της Electrolux Ελλάς με έναν από τους πιο δημοφιλείς και επιδραστικούς Έλληνες Chefs; Σίγουρα, όχι ως ένα ακόμα project. Ήταν, μια φυσική συνάντηση δύο πλευρών που μοιράζονται την ίδια οπτική για την κουζίνα σαν χώρο δημιουργίας, ακρίβειας και υψηλής αισθητικής. Τον περασμένο Ιούνιο, το νέο studio του Άκη Πετρετζίκη εξοπλίστηκε με τις κορυφαίες συσκευές AEG, ενώ στο event «TASTE the future» στην Κροατία, ο ίδιος γνώρισε τη νέα γενιά εντοιχιζόμενων συσκευών του brand.

Το επόμενο βήμα ήταν σχεδόν αναμενόμενο. Από τον Δεκέμβριο του 2025, ο Άκης Πετρετζίκης αναλαμβάνει τον ρόλο του Chef Ambassador της AEG, εγκαινιάζοντας μια στρατηγική συνεργασία που εξελίσσει τόσο το brand όσο και τη δημιουργική του ταυτότητα. Αλλά δεν τελειώνει εδώ, αφού o Chef θα λανσάρει μέσα από τα social media του (Instagram, Facebook, YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, με νέο concept σε συνεργασία με την AEG, τα οποία θα προβληθούν το προσεχές διάστημα. Εμείς, πάντως, ανυπομονούμε.

Τεχνολογία με υπογραφή: Η εστία SaphirMatt TI64IB10IZ της AEG

Στο επίκεντρο αυτής της νέας εποχής βρίσκεται μια συσκευή που ενσαρκώνει την premium φιλοσοφία της AEG: Η εστία SaphirMatt TI64IB10IZ, η οποία δεν ξεχωρίζει μόνο για τη λειτουργικότητα ή την ταχύτητά της, αλλά και για τον τρόπο που συνδυάζει χαρακτηριστικά υψηλής απόδοσης με μια αισθητική καθαρή, σύγχρονη, και διακριτικά πολυτελή.

Ίσως, το βασικότερο χαρακτηριστικό της είναι ότι προσφέρει τον απόλυτο έλεγχο σε κάθε στάδιο της μαγειρικής, και με την υψηλής αντοχής επιφάνεια SaphirMatt, που παραμένει καθαρή και άψογη ακόμα και μετά από καθημερινή χρήση. Η συγκεκριμένη επιφάνεια έχει ματ επίστρωση, καθαρίζεται 2 φορές πιο γρήγορα σε σύγκριση με τις κλασικές επιφάνειες και έχει έως και 4 φορές περισσότερη αντοχή στις γρατζουνιές.

Και επειδή ζούμε στην εποχή όπου ο «χρόνος είναι χρήμα», η εστία SaphirMatt TI64IB10IZ της AEG διαθέτει επίσης και λειτουργία PowerBoost, που δίνει άμεση ισχύ θερμότητας, βράζοντας νερό σε λιγότερο από 90 δευτερόλεπτα, κάτι που σημαίνει ότι οι γρήγορες προετοιμασίες δεν είναι πια κάτι ακατόρθωτο. Αν έχεις ενθουσιαστεί, έχουμε κι άλλα, καθώς διαθέτει παράλληλα ενσωματωμένο χρονοδιακόπτη που μπορεί να ρυθμιστεί έως και για μία ώρα και απενεργοποιεί αυτόματα την εστία όταν ολοκληρωθεί ο χρόνος, καθώς και μεμονωμένο έλεγχο ζωνών για πλήρη έλεγχο σε τεχνικές υψηλής ακρίβειας. Με απλά λόγια: Ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες του σύγχρονου μαγειρέματος και είναι σχεδιασμένη για όσους απαιτούν άριστη απόδοση, ευελιξία και ποιότητα.

Γιατί επιλέγει την εστία SaphirMatt TI64IB10IZ της AEG o Chef Άκης Πετρετζίκης;

Για έναν Chef που «ζει» μέσα στην κουζίνα, η εστία SaphirMatt TI64IB10IZ της AEG, δεν είναι απλώς εργαλείο. Είναι επέκταση της τεχνικής του. Η συγκεκριμένη εστία δίνει στον chef Άκη Πετρετζίκη τη δυνατότητα να δουλεύει με τον ρυθμό που απαιτούν τα γυρίσματα, η παραγωγή περιεχομένου και οι απαιτητικές συνταγές του.

Ταχύτητα, σταθερότητα, ανθεκτικότητα: Όλα όσα χρειάζεται για να δημιουργήσει με άνεση, αλλά και για να μοιραστεί real cooking moments με το κοινό του.

Η AEG και ο Άκης Πετρετζίκης ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο όπου η τεχνολογία δεν επιβάλλεται, αλλά ενσωματώνεται διακριτικά σε μια refined καθημερινότητα. Εκεί, η κουζίνα γίνεται πεδίο δημιουργίας, όχι υποχρεώσεων. Και κάθε λεπτομέρεια, αισθητική, λειτουργική ή τεχνική συμβάλλει σε μια εμπειρία υψηλού επιπέδου. Γιατί η σύγχρονη κουζίνα δεν είναι απλώς ο χώρος που μαγειρεύουμε. Είναι ο χώρος που εξελισσόμαστε.

