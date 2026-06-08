Cozy mini pancakes μπανάνας για slow mornings σε 5' με το Bosch Air Fryer Σειρά 6

Αφράτα, αρωματικά και έτοιμα σε λίγα λεπτά: Το πιο γλυκό ξεκίνημα για χαλαρά πρωινά στο σπίτι.

Υπάρχουν εκείνα τα πρωινά που δεν θέλεις να βιαστείς, που ο καφές αργεί λίγο παραπάνω. Το φως μπαίνει ήσυχα από το παράθυρο και το μόνο που χρειάζεσαι είναι κάτι ζεστό, γλυκό και comforting.

Αυτά τα mini pancakes μπανάνας είναι ακριβώς αυτό: Αφράτα, αρωματικά, με μια διακριτική γεύση κανέλας και μέλι να λιώνει από πάνω. Και το καλύτερο; Ετοιμάζονται πανεύκολα, χωρίς τηγάνι, με το Air Fryer Σειρά 6 της Bosch Οικιακές Συσκευές.

Είναι ιδανικά για εκείνα τα χαλαρά πρωινά στο σπίτι, είτε τα απολαμβάνεις μόνος σου, είτε με το ταίρι σου, είτε με φίλους γύρω από το τραπέζι. Και αν θες να φτιάξεις μεγαλύτερη ποσότητα, ο μεγάλος κάδος του Air Fryer, σου επιτρέπει να τα ετοιμάσεις όλα μαζί, χωρίς καθυστερήσεις για να τα μοιραστείς, όπως πρέπει. Και αφού τελειώσεις, πλύνε τον κάδο στο πλυντήριο πιάτων για να μην σε απασχολεί ούτε ο καθαρισμός του.

Υλικά για το πρωινό σου

2 ώριμες μπανάνες

1 αυγό

120 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 κουταλάκι μπέικιν πάουντερ

½ κουταλάκι κανέλα

120 ml γάλα

1 κουταλιά μέλι (μέσα στο μείγμα)

Λίγο βούτυρο ή λάδι για τη λαδόκολλα

Εκτέλεση βήμα-βήμα

1.Ξεκίνα λιώνοντας τις μπανάνες σε ένα μπολ, μέχρι να γίνουν σχεδόν κρέμα. Πρόσθεσε το αυγό, το γάλα και το μέλι και ανακάτεψε απαλά, χωρίς βιασύνη. Είπαμε είναι slow morning!

2.Στη συνέχεια, ρίξε το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ και την κανέλα και ανακάτεψε μέχρι να έχεις ένα λείο, μαλακό μείγμα.

3.Στρώσε λαδόκολλα στο καλάθι του Bosch Air Fryer Σειρά 6 και άλειψε ελαφρώς με λίγο βούτυρο ή λάδι. Με ένα κουτάλι, σχημάτισε μικρά pancakes και τοποθέτησέ τα μέσα. Χάρη στην ισχύ των 1800W, ψήνονται γρήγορα και ομοιόμορφα, ενώ ο μεγάλος κάδος των 7,2 λίτρων σου επιτρέπει να ετοιμάσεις αρκετά pancakes τη φορά.

4.Άφησέ τα να πάρουν ένα όμορφο, χρυσαφένιο χρώμα και να γίνουν αφράτα στο εσωτερικό.

5.Σέρβιρέ τα σε στοίβα, ρίξε από πάνω μέλι που να τρέχει αργά και πασπάλισε με λίγη κανέλα.

Tip: Συνδύασέ τα με έναν ζεστό καφέ και φρέσκα φρούτα για το απόλυτο slow morning ritual! Καλή απόλαυση, γιατί με το Bosch Air Fryer Σειρά 6 η επιτυχία είναι εγγυημένη.